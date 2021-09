Altenmünster

10:53 Uhr

Unbekannter beschädigt geparkten Opel-Astra in Altenmünster

Einen geparkten Opel-Astra hat ein Unbekannter am Sonntag in Altenmünster beschädigt.

Am Sportheim in Altenmünster ist am Sonntag ein Auto beschädigt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Einen geparkten Opel Astra hat ein Unbekannter am Sonntag in Altenmünster beschädigt. Der Wagen stand zwischen 12 und 16 Uhr gegenüber dem Sportheim im Hennhofer Weg. Offenbar hat der Unbekannte laut Polizei beim Ein- oder Ausparken das linke Heck des Astra beschädigt. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

