Altenmünster-Violau

vor 2 Min.

Goaßlschnalzen in Violau: Über die hohe Kunst des Knalls

Was bei Simon Wolff (vorne) leicht und lässig aussieht, kostet die frischgebackenen Goaßlschnalzer noch einige Anstrengung.

Plus Die Peitsche schwingen, bis es kracht: So schwer kann das ja nicht sein. Oder doch? In Violau lernen Neulinge alles über die Kunst des Goaßlschnalzens. Ein Selbstversuch.

Von Helene Weinold

Klack, klack, klack, klack - trocken und laut lässt Simon Wolff seine Fuhrmannspeitsche, die Goaßl, rhythmisch knallen. Seine Bewegungen mit dem rechten Arm sind sparsam, die linke Hand steckt lässig in der Hosentasche. Das sieht doch gar nicht so schwer aus, denkt man - zumindest bei ihm.

