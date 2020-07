vor 39 Min.

Altenmünster: „Vitale Ortsmitte“

Gutachten für Bauvorhaben ist da

Bürgermeister Florian Mair informierte im Gemeinderat über den Planungsstand für die Vitale Ortsmitte in Altenmünster. Weil das Bauvorhaben grundsätzlich hochwassergeschützt durchzuführen ist, musste dafür ein Gutachten vom Büro Blasy & Overland erstellt werden. Der Münsterbach, der an der Hauptstraße und entlang der Eppishofer Straße verrohrt ist, kann demnach bei einem 100-jährigen Regenereignis die Abflussmenge nicht fassen, eine Überschwemmung ist deshalb in diesem Bereich möglich. Dem Gutachten ist weiter zu entnehmen, dass die geplanten Gebäude hiervon nur geringfügig betroffen seien, weil das Gelände in Richtung Kirche ohnehin etwas ansteigt. Aufgrund dieser Erkenntnisse werden die Planungen mit unbedeutenden Höhenänderungen angepasst. Für die Gestaltung der Tiefgarage fand eine Neuplanung statt, die Stellflächen befinden sich nun im nördlichen Bereich. Dadurch finden jetzt 42 Fahrzeuge in der Garage und weitere 35 auf dem Gelände Platz. „Wie sind Personen und Fahrzeuge bei Hochwasser in der Tiefgarage geschützt?“ fragten Erich Pux und Josef Heinle nach. Die Gefahr soll durch sensorgesteuerte Hochwasser-Schotts gebannt werden, so der Bürgermeister.

Weitere Änderungsvorschläge brachten die Räte noch für die Anordnung der Toilettenanlagen dieses Objektes ein. Wichtig sei, dass diese bei Veranstaltungen ohne große Umwege und ansonsten dauerhaft zugänglich sein sollen. Die Änderungen sollen nun in die Planung eingearbeitet werden, damit der Bebauungsplan nach der Sommerpause noch einmal behandelt werden kann. (joti)

