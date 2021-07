Altenmünster

12:00 Uhr

Wie steht es um die Qualität des Trinkwassers in Altenmünster?

Plus Wie gut ist das Wasser, das in Altenmünster aus dem Hahn kommt? Dieser Frage ist man auf den Grund gegangen. Außerdem gibt es Neues zum Thema Bauplätze.

Von Helene Weinold

Wer in Altenmünster und in den übrigen acht Ortsteilen der Gemeinde den Hahn aufdreht, kann sich das Wasser ohne Bedenken schmecken lassen: Es ist außerordentlich sauber und enthält keine nachweisbaren Konzentrationen an schädlichen Stoffen wie Nitrit, Nitrat oder Rückständen von Pflanzenschutzmitteln. "Wir haben ein sehr gutes Grundwasser", teilte Bürgermeister Florian Mair dem Gemeinderat Altenmünster in einer öffentlichen Sitzung mit.

