Große Rauchwolke: Feuerwehreinsatz bei Zimmerei in Zusamzell

Wegen Rauchentwicklung kam es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Polizei in Zusamzell. Laut Polizei war die Ursache schnell gefunden.

Zu einem größeren Einsatz der Polizei ist es am Donnerstagnachmittag in Zusamzell, einem Ortsteil von Altenmünster, gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, rückten die Einsatzkräfte wegen einer starken Rauchentwicklung in einer Zimmerei an. Die Ursache dafür war laut Polizei schnell gefunden.

Bei Bohrarbeiten hatte sich Staub entzündet. Dadurch sei viel Rauch entstanden, so ein Sprecher der Polizei Zusmarshausen. Die Lage war schnell wieder unter Kontrolle. Sachschaden gibt es aktuell keinen, teilt die Polizei mit. (kinp)