Altenmünster steuert auf die 5000 Einwohner-Marke zu

Plus Wie groß muss unser Kindergarten gebaut werden? Reichen die Räume in der Schule aus? Braucht Altenmünster mehr Bauland? Der Gemeinderat befasst sich mit der Ortsentwicklung.

Von Josef Thiergärtner

Der Gemeinderat Altenmünster hörte sich in der jüngsten Sitzung mit großem Interesse die aktuelle Sozialraumanalyse des Landkreises zu ihrem Ort an. Denn diese bietet Unterstützung für die zukunftsweisenden Entscheidungen. Im Landkreis Augsburg können die 46 kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf die Sozialraumanalyse des Landratsamtes zurückgreifen. Diese wird bereits seit zwei Jahrzehnten im Drei-Jahres-Rhythmus erstellt und liegt nun in der 7. Fortschreibung vor. Die Untersuchungen können die Gemeinden als Arbeitshilfe nutzen, um auf Entwicklungen und Problemlagen zu reagieren.

Kinder und Jugendliche der Gemeinde brauchen wenig Unterstützung

Günter Katheder-Göllner, der im Landratsamt für die Jugendhilfeplanung zuständig ist, ging auf die wichtigsten Daten der Kommune ein. "Bei der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung belegt Ihre Gemeinde den letzten Platz", irritierte er zum Einstieg seiner Ausführungen die Ratsmitglieder. Doch dieser letzte Platz sei ein positives Zeichen: "Dies bedeutet, dass bei Ihnen nur 0,7 Prozent der Minderjährigen im Jahresdurchschnitt z. B. eine sozialpädagogische Erziehungshilfe beanspruchten", relativierte Katheder-Göllner die Darstellung. Durchschnittlich nahmen nämlich im Landkreis 3,2 je 100 Minderjähriger Hilfen im Betrachtungszeitraum in Anspruch.

Über dem Durchschnitt liegt die Gemeinde jedoch bei der Jugendkriminalität. Hier waren 5,1 Tatverdächtige je 100 Jugendlicher (14 – unter 21 Jahre) aktenkundig.

Betrachtet werden in der Studie auch die Kinder von Alleinerziehenden. Mit 102 Kindern entspricht dies nur einem Anteil von 13,1 je 100 Minderjähriger. In der Nachbargemeinde Welden liegt der Wert bei 21,0 und im Landkreis bei 18,7.

Größere Nachfrage nach Kinderbetreuung erwartet

Eine günstige Siedlungsstruktur mit Einfamilienhäusern oder ähnlichen Wohnräumen spiegelt sich bei dem Anteil der Haushalte mit Kindern wider. Bei einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,39 leben in 37,2 Prozent der 1721 Haushalte Kinder und sogar in 5,8 Prozent drei und mehr Kinder. Auswirkung haben diese positiven Zahlen natürlich auf die hierfür erforderliche Betreuung des Nachwuchses. Die Zahl der in der Kita betreuten 203 Kinder im Jahre 2020 hat sich im Vergleich zu 2010 nahezu verdoppelt. Legt man die laut Studie zu erwartende Geburtenrate von circa 50 Neugeborenen je Jahr zugrunde, so wird auch in den nächsten zehn Jahren mit einer weiter zunehmenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen zu rechnen sein.

Aufschlüsse dieser Erwartungen gibt ein Blick auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen. Waren diese zu Beginn des Jahrtausends noch leicht rückläufig, so ist seit 10 Jahren ein konstanter Anstieg von 3757 auf derzeit 4225 Einwohner zu verzeichnen. Mit verantwortlich für diesen Trend mit einer prognostizierten Einwohnerzahl von 4912 im Jahre 2028 sind unter anderem schon die Enkel der "Babyboomer-Phase".

Uniklinik bringt Schub für den Zuzug

Ein anderer Aspekt ist die günstige geographische Lage der Gemeinde. Als Vergleichswert in der Studie wurde die Fahrzeit vom Wohnort zur Uniklinik herangezogen. Von Altenmünster im Westen, Thierhaupten im Norden oder dem Stadtgebiet Augsburg-Hochzoll sind hierfür jeweils 24 Minuten ermittelt. Geht man von den noch weiter zu schaffenden Arbeitsplätzen am Klinikum aus, so sei auch im Umland mit vermehrtem Zuzug zu rechnen, erklärte der Fachmann des Landratsamtes.

Von großer Bedeutung ist in diesem Segment auch eine passende Infrastruktur sowie die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz am Wohnort vorzufinden. So werden 36 Prozent der im Ort vorhandenen Arbeitsplätze von Ortsansässigen belegt, was sich wiederum günstig auf die Ökobilanz auswirkt. Andererseits haben 1580 Arbeitnehmer (86 Prozent) ihre Beschäftigung außerhalb der Gemeinde, der Schwerpunkt liegt hier mit 30 Prozent im Stadtgebiet Augsburg.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist auch bei der Betrachtung der Zuzüge und Wegzüge abzulesen. Hier ist ebenfalls seit 2013 (+41, im Jahr 2018 +112) ein positiver Saldo zu erkennen, der ebenso für die Zukunft prognostiziert wird. Erfreulich ist dabei die Altersstruktur. Ein deutlicher Zuzugsgewinn mit knapp 50 Prozent ist in der wichtigen Altersgruppe von 25 bis 50 Jahren zu verzeichnen. Sie alle kommen oder bleiben aber nur, wenn entsprechender Wohnraum vorhanden ist oder neu geschaffen wird. Zwar überwiegen, wie üblich auf dem Land, bei den Bauanträgen die Einfamilienhäuser, so entstehen und entstanden aber auch Neubauten mit zwei und mehr Wohnungen.

"Fasst man alle Indikatoren zusammen, so kann Ihre Gemeinde durchaus stolz auf das bisher Geleistete sein und positiv in die Zukunft blicken", schloss der Planungskoordinator seine detaillierten Ausführungen.

