vor 19 Min.

Altenpflege: Angehörige beklagen Missstände in Senioren-WG

Strenge Vorschriften für die Pflege in Senioren-Wohngemeinschaften fordert die Heimaufsicht am Landratsamt Augsburg

Die Heimaufsicht bestätigt Vorwürfe, kann aber nichts tun. Die Betreiberin wehrt sich. Ist eine Gesetzeslücke schuld?

Von Christoph Frey

Die Bilder von der Senioren-Wohngemeinschaft wirken freundlich und einladend, doch der Alltag ist es offenbar nicht. Angehörige von ehemaligen Bewohnern der Einrichtung im nördlichen Landkreis Augsburg beklagen eine unzureichende medizinische und pflegerische Versorgung. Während die Betreiberin der WG das zurückweist, springt die Heimaufsicht des Landratsamtes den Angehörigen bei.

Senioren-WG im Landkreis Augsburg: Angehörige beklagen Pflege-Missstände

In einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, wird Wohn-und Pflegequalität der im Frühjahr eröffneten Einrichtung als „deutlich verbesserungswürdig“ bezeichnet. Der Behörde sind jedoch nach eigenen Angaben die Hände gebunden, weil für so genannte Senioren-Wohngemeinschaften laxere Vorschriften als für Heime gelten.

Die Situation in der Einrichtung ist auch Thema bei einem Runden Tisch, der am Montag im Augsburger Landratsamt stattfindet. Dort wollen Angehörige gegenüber Behörden und örtlichen Abgeordneten ihr Leid klagen. Im Augsburger Landratsamt will man so Druck aufbauen für eine Gesetzesänderung. Die Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen am Landratsamt hat sich bereits an die Regierung von Schwaben gewandt und fordert eine Überarbeitung der entsprechenden Gesetze. Die Fachstelle müsse mehr Prüfungsbefugnisse erhalten.

Antrag an den Landtag: Mehr Kontrollen für Senioren-WGs

In eine ähnliche Richtung zielt auch ein Antrag der SPD-Landtagsfraktion. Die Pflegequalität in ambulant betreuten Wohngemeinschaften müsse nach denselben Kriterien erfolgen wie in Heimen.

Die Senioren-Wohngemeinschaften funktionieren nach folgendem Prinzip: Die Senioren mieten sich dort ein und buchen weitere Leistungen wie Pflege und Verköstigung dazu. Damit, so Regina Mayer, Chefin der Fachstelle am Landratsamt, seien die WGs im Grunde nichts anderes als eine Privatwohnung.

Was bedeutet: ob die Pflege passt, müssen im Grunde die Bewohner selbst oder ihre Angehörigen beurteilen. Diese seien damit oft überfordert, sagt Mayer. Zudem würden Kritiker mit der Drohung oder Andeutung einer Kündigung „rasch auf Spur gebracht“. Mayer betont, dass es gute und schlechte Anbieter gebe. „Die Spannweite ist enorm.“ Deshalb brauche man Mindeststandards.

Probleme mit Barrierefreiheit - Betreiberin weist Vorwürfe zurück

Die Geschäftsführerin des Pflegedienstes, der die Senioren-WG im nördlichen Landkreis sowie fünf weitere betreibt, wies gegenüber unserer Redaktion die Vorwürfe zurück. Diese stammten von ehemaligen Mitarbeitern sowie den Angehörigen ehemaliger Bewohner. Mit der Heimaufsicht gebe es schon länger Probleme, dieser sei die Senioren-WG grundsätzlich ein Dorn im Auge.

Pflegerische Mängel bestreitet die Frau. Natürlich seien die Wohngemeinschaften, in denen auch demenzkranke Menschen leben, nicht zu 100 Prozent barrierefrei, das lasse sich in umgebauten Altbauten oft nicht machen. Sie spiegele auch nicht vor, ein Heim zu sein. Sie lege Interessenten im Vorfeld alles offen, „dann muss jeder für sich entscheiden.“ Klar sei auch: „ Es ist nicht für jeden etwas.“

Themen folgen