11.06.2018

Alternativen zum Notar

Eine Vorsorgevollmacht aufzusetzen, muss keine Frage des Geldes sein. In vielen Fällen genügen rechtskonforme Formulare. Betreuungsrichter Florian Burkhardt beschreibt die Aufgaben der gesetzlichen Betreuer

Von Steffi Brand

Cora ist in einer Zwickmühle. Einerseits möchte Sie gerne vorsorgen für den Fall, dass sie einmal krank wird und manche Angelegenheiten einfach nicht mehr selbst regeln kann. Zum anderen jedoch hat sie nicht das nötige Kleingeld, um einen Notar aufzusuchen, um eine notarielle Vorsorgevollmacht aufsetzen zu lassen. Da Cora nicht über Grundbesitz verfügt, ist für sie die notarielle Vorsorgevollmacht nicht unbedingt vonnöten, erklärt Florian Burkhardt, Betreuungsrichter am Amtsgericht Augsburg. Es gibt nämlich auch kostenfreie Alternativen.

Nur wenige Klicks sind nötig, um sich rechtskonforme Formulare beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz zu beschaffen. Unter www.bmjv.de geht es zum Reiter „Service“, dann ins Kapitel „Formulare, Muster und Vordrucke“. Dort gibt es sowohl Musterformulare, die als Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung dienen können, als auch Textbausteine zur Patientenverfügung. Auch das Bayerische Staatsministerium der Justiz hält unter www.bestellen.bayern.de eine Publikation mit dem Titel „Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter“ vor, die Vordrucke beinhaltet. Im Buchhandel kostet diese Publikation 5,50 Euro und hat die ISBN 978-3-406-67602-4.

Zur Erklärung: Mit einer Vorsorgevollmacht könnte Cora regeln, wer ihr als gesetzlicher Vertreter eine Stimme gibt, wenn sie nicht mehr fähig ist, diese selbst zu erheben. Das kann ganz akut nach einem Unfall passieren. Oder als Folge einer psychischen Erkrankung. Die Betreuungsverfügung wäre eine Zwischenlösung. Darin kann festgelegt werden, wer als Entscheider fungieren darf. Allerdings muss dieser dann durch das Betreuungsgericht bestellt werden und steht unter dessen Kontrolle. Die Patientenverfügung ist das Dokument, das vor allem medizinische Vorgaben, beispielsweise zu lebenserhaltenden Maßnahmen, beinhaltet.

Die Unterschiede einer notariellen Vorsorgevollmacht und der Vorsorgevollmacht via Download-Formular erklärt Burkhardt so: Die selbst erstellte Vorsorgevollmacht kostet nichts, ist selbsterklärend und sogar in mehreren Sprachen verfügbar. Wer eine Vorsorgevollmacht mithilfe einer Formularvorlage selbst erstellt, ermöglicht es seinem Bevollmächtigen allerdings nicht, Grundvermögen zu verkaufen. „Das geht nur mit einer notariellen Vorsorgevollmacht“, erklärt der Betreuungsrichter mit Blick auf die Entscheidungen, die das Amtsgericht Augsburg fällt. Auch wenn Firmenanteile zu verwalten sind, könne eine notarielle Vollmacht zweckmäßiger sein.

Liegt nur eine selbst erstellte Vorsorgevollmacht vor, anschließend steht jedoch ein Grundstücksverkauf an, wird das Betreuungsgericht in aller Regel den Bevollmächtigten zum Grundstücksverkauf als gesetzlichen Betreuer bestellen. Dabei zeigt sich bereits: Das Betreuungsgericht ist auf der Seite der Betroffenen und möchte auch tunlichst in deren Sinne entscheiden. „Eine gesetzliche Betreuung ist keinesfalls eine Entmündigung“, betont Burkhardt und ergänzt: „Für viele Betroffene ist es sogar eine echte Unterstützung.“

Verständlich wird das für jene, die die Berufspraxis eines Betreuungsrichters kennen. Ein Betreuungsrichter entscheidet nie allein mit Blick in die Akten, sondern macht sich immer ein Bild vom Betroffenen selbst. Dieses Prinzip wird so akribisch genau verfolgt, dass der Betreuungsrichter sogar die Betroffenen besucht, die bewusstlos und gar nicht ansprechbar sind. Anschließend gilt es, eine Entscheidung zu treffen, die die gesetzliche Betreuung regelt. Zwei Beispiele verdeutlichen, wie diese in der Praxis aussehen kann: Der Bettlägerige bekommt durch den gesetzlichen Betreuer jemanden, der seine Wünsche nach außen vertritt. Der psychisch Erkrankte bekommt Unterstützung bei seinen Entscheidungen.

Burkhardt stellt auch klar: „Gegen den freien Willen eines Betroffenen kann kein Richter einen gesetzlichen Betreuer bestellen.“ Die Ausnahme hierbei sind Fälle, in denen medizinische Gutachten zeigen, dass die Krankheit so weit fortgeschritten ist, dass der Betroffene seine Entscheidung nicht mehr durchdacht fällen kann. Das ist häufig bei Demenzkranken der Fall. Sachverständigengutachten liegen grundsätzlich vor jeder endgültigen Entscheidung des Betreuungsgerichts vor.

Für den Betreuer gilt: Der gesetzliche Betreuer darf nur mit Blick auf die Wünsche des Betroffenen agieren und muss diese auch entsprechend akzeptieren, soweit das Wohl des Betroffenen dem nicht entgegensteht. Je nachdem, ob es sich beim gesetzlichen Betreuer um eine nahestehende Person handelt oder um einen Berufsbetreuer, variieren auch die Prüfungen, denen die gesetzlichen Betreuer durch das Gericht unterliegen. Grundsätzlich sucht das Betreuungsgericht zunächst nach möglichen gesetzlichen Betreuern im näheren Umfeld des Betroffenen. Erst wenn sich hier keiner eignet, wird ein Berufsbetreuer bestellt.

Wer Rat und Hilfe zum Thema sucht, findet bei der Betreuungsstelle im Landratsamt Augsburg kompetente Ansprechpartner unter Telefon 0821/3102-2480 oder per E-Mail unter betreuung@lra-a.bayern.de. Zudem gibt es zahlreiche Betreuungsvereine im Landkreis, die eine gesetzliche Betreuung übernehmen und ehrenamtliche Betreuer bei ihrer Aufgabe unterstützen: Betreuungsverein Augsburger BürgerInnen (Telefon 0821/3458018), Betreuungsverein für Augsburg und Umgebung (Telefon 08291/8579688), Caritasverband für den Landkreis Augsburg (Telefon 0821/5704841), Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (Telefon 0821/455410-34), Sozialdienst Katholischer Frauen (Telefon 0821/312386).

Themen Folgen