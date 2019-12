28.12.2019

Altes Liedgut, erstklassig gesungen

Drei Chöre waren beim Weihnachtskonzert des Gesangvereins Harmonie in Thierhauptens Kirche beteiligt.

Gesangverein Harmonie gibt Konzert in Thierhaupten

Von Claus Braun

Hunderte Lichter und Kerzenschein an prachtvoll ge-schmückten Tannenbäumen bildeten den glanzvollen Rahmen für das traditionelle Weihnachtskonzert des Gesangvereins Harmonie in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Da-bei wählten die drei beteiligten Chö-re oftmals Jahrhunderte altes Lied-gut aus.

Aus der eigenen reichen Bibli-othek des ehemaligen Benediktiner Klosters stammt das Weihnachtslied „Puer natus“. Das lateinische Kir-chenlied aus dem Jahr 1597 heißt übersetzt „Ein Sohn ward geboren“ und war an historischer Stelle das Auftaktlied, mit dem die drei Chöre die Besucher gemeinsam auf die weihnachtliche Stunde einstimmten.

Nach den besinnlichen Begrü-ßungsworten von Pfarrer Werner Ehnle durfte der Nachwuchschor Fortuna Voices unter der Leitung von Benedikt Schreier sein Können zeigen. Besonders authentisch aus den jungen Kehlen klang hierbei das von Georg Eisenbach im Jahr 1842 komponierte und von Johannes Carl getextete Lied „Der Christbaum ist der schönste Baum“.

Der gemischte Chor Allegro mit seiner Dirigentin Marianne Lang zeigte eine bunte Liederauswahl vom serbisch-orthodoxen „Marijo Slavna“ bis hin zum „Glorious Kingdom“ von den westindischen Inseln, aber auch altertümliches, wie „Vom Himmel hoch“ von Lukas Osiander aus dem Jahr 1586.

Der dritte Chor La Ventura zeigte sich wieder von seiner besten Seite und war mit 30 Sängerinnen und Sängern sehr stimmgewaltig.

Alleine die Männer stimmten „Riu Riu Chiu“ an, was seine Ursprünge im 15. Jahrhundert hat. Mit dem Schrei „Riu, Riu, Chiu“, einem Eisvogel nachempfunden, hat Gott den Wolf vom Lamm ferngehalten und somit Maria bereits bei der Geburt Jesu von der Erbsünde verschont, ist in der Inhaltslektüre dieses Liedes von Mateo Flecha el Viejo nachzulesen.

Ferner gaben die Aktiven um ihren Dirigenten Martin M. Fendt „Gaudete“ (1582 von Piae Cantiones), „O Jesulein süß, o Jesulein mild“ von Johann Sebastian Bach, „Ding Dong Merrily on High“ nach einem französischen Tanz aus dem 16. Jahrhundert und „Sweetest Music, Softy Stealing“ nach der Musik von Brad Nix zum Besten. Ferner bereicherten das Konzert das Männer-Doppelquartett mit „Als Maria übers Gebirge ging“ und der Frauen-Dreigesang in der Besetzung Gerti Kiss-Walterskirchen, Theresia Fendt und Marianne Lang mit „Ihr Hirten im Feld“, sowie die Turmbläser des Musikvereins Thierhaupten.

Bevor die beteiligten Chöre zusammen mit den Turmbläsern und den Besuchern das weltberühmte 200 Jahre alte „Stille Nacht“ san-gen, bedankte sich die Vorsitzende Ulrike Feiger bei allen Mitwirkenden. Die Besucher forderte sie freundlich um eine unterstützende Spende auf, die zur Sanierung der ersten Vereinsstandarte aus dem Jahr 1933 verwendet werden soll. Diese möchten die Harmonie Sängerinnen und Sänger im kommenden Jahr im Rahmen ihres 100-jährigen Vereinsjubiläums dann der Öffentlichkeit präsentieren.

