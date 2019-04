vor 50 Min.

Am 1. Mai geht es aufs Rad

Am Mittwoch geht es mit dem Fahrrad in die Westlichen Wälder.

Was die Abteilung Ski und Wandern des CSC Batzenhofen-Hirblingen in den nächsten Monaten plant

Eröffnet wird das Programm der Abteilung Ski und Wandern des CSC Batzenhofen-Hirblingen mit einer Radtour am 1. Mai in die Westlichen Wälder. Abfahrt 13 Uhr Sportplatz.

Am 19. Mai führt die Familienwanderung rund um das Kloster Scheyern mit Besuch der Klosterkirche und der Klosterschenke. Am 2. Juni geht es entlang am Lainbach auf die Tutzinger Hütte am Fuße der Benediktenwand. Eine Familienwanderung ist am 3. August auf dem Schmugglerpfad von Oberreute nach Weiler-Simmerberg geplant. Am 29. September führt eine Tour durch die Wolfsschlucht auf den Schildenstein. Bei dieser Tour ist Trittsicherheit und Schwindelfreiheit notwendig. Abschließend geht es am 20. Oktober mit einer Familienwanderung auf die Schwäbische Alb zu spektakulären Wasserfällen.

Am Samstag, 15. Juni bietet die Abteilung eine Tour auf das Rauhhorn mit Kletterstellen an. Ausdauer und Trittsicherheit ist erforderlich. Vom 12. bis 14. Juli steht eine lange, aussichtsreiche und anspruchsvolle Tour im Stubaital auf dem Programm. Zum Fünf-Gipfel-Klettersteig am Achsee geht es am 20. Juli. Klettersteige von unterschiedlicher Schwierigkeit sind angesagt. Klettersteigrunde der Extraklasse in den Dolomiten heißt es vom 4. bis 8. September.

Auf die Lech-Litzauer Schleife geht es am 30. Juni.

Ab 8. Mai, immer mittwochs, trifft sich die Ski- und Wanderabteilung zum Beachvolleyball am CSC-Sportplatz. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Jeden dritten Donnerstag im Monat machen sich die Senioren des CSC Batzenhofen-Hirblingen zu einem Tagesausflug auf. Wandern, Radfahren, Städtebesichtigung und vieles mehr stehen auf dem Programm.

Neu im Programm für Jugendliche ab zwölf Jahre: Sie treffen sich ab 8. Mai immer mittwochs um 18.30 Uhr zum gemeinsamen Training. Zum Spielenachmittag mit Picknick von sechs bis 16 Jahre lädt das Programm am 18. Mai ein. Anmeldung bis 15. Mai möglich. Nach Mittenwald zum Panorama-Barfußweg auf dem Hohen Kranzberg führt ein Ausflug am 20. Juli. (AL)

Für alle Programmpunkte ist eine Anmeldung erforderlich. Nähere Ausführungen zum Programm und Informationen gibt es im Internet unter www.csc-intern.de.

