vor 34 Min.

Am Freitag fällt der Startschuss für das Neusäßer Stadtfest

Am Wochenende steigt in Neusäß wieder das Stadtfest.

An sieben Tagen im Juli wird mit zahlreichen Künstlern, Bands und Buden gefeiert. Das ist geboten.

Die Bühnen im Park und im Hof stehen bereit. Sie warten auf die Künstler, Bands und vor allem auch auf die Besucher. Ab dem morgigen Freitag ist das Stadtfest in Neusäß eröffnet. Mit einem Einzug um 16.45 Uhr startet die Veranstaltung.

Auch dieses Jahr ist wieder ein bunter Mix aus Bands und Künstlern geboten. So spielt der Münchner Roland Hefter mit seiner Band heuer zum ersten Mal auf dem Stadtfest. Der Musikkabarettist, der bereits dafür gesorgt hat, dass die Stadthalle ausverkauft war, hat mit seinem Song für ein friedliches Miteinander die Marke der 400000 Aufrufe im Internet bereits geknackt.

Landkreisbotschafterin Tina Schüssler tritt auf

Als weiteres Highlight wird die Augsburger Landkreisbotschafterin Tina Schüssler mit ihrer Band präsentiert. In dieser spielen namhafte Musiker, wie ein Gitarrist von Robbie Williams, oder Martin Schmid von der Presley Family mit. Die Römer von Veeblefetzer kommen auch wieder auf das Stadtfest. Ihren ungewöhnlichen Namen haben sie aus einem US-Satiremagazin aus den 50ern. Er ist eher ein inhaltsloses Füllwort und gleichzusetzen mit einer Sache die kompliziert oder obskur erscheint.

Neben Künstlern, die bis von Rom aus nach Neusäß reisen, gibt es auch viele lokale und regionale Künstler, Gruppen und Bands, die den Besucher auf dem Stadtfest begeistern sollen. Aus Thierhaupten kommt das Trio Muntermonika, die ihre „Sackrableu“ Tour spielen. Augsburger Bands, wie die Groovin´ Oaks, Hatliner und Generation sind ebenfalls dabei. Und auch Teilnehmer aus Neusäß sind mit von der Partie. Die Sing- und Musikschule spielt mit allen Gruppen samt der Big Band Blue Notes, die Stadtkapelle und die Showtanzgruppe Narrneusia sind dabei.

Vegetarisches und Veganes, Crazykartoffeln und Eis

Zwischen den beiden Bühnen warten einige gewerbliche und gastronomische Buden auf den Besucher. Es gibt unter anderem Vegetarisches und Veganes, Crazykartoffeln und Eis in exotischen Geschmacksrichtungen.

Die Sicherheit ist natürlich auch dieses Mal ein wichtiges Thema auf dem Stadtfest. Die Zufahrten werden wieder von Fahrzeugen abgesperrt, wie Bürgermeister Richard Greiner erklärt: „Auf unsere Anfrage hin sagte das Mercedes-Nutzfahrzeugzentrum mit Sitz im Güterverkehrszentrum wie schon 2017 zu, Fahrzeuge zur Absperrung der Straßenzugänge zum Stadtfest bereit zu stellen“. Die Stadt Neusäß freue sich über diesen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Stadtfest, erklärt er. Auch die Taschenkontrollen werden verstärkt. Größere Taschen sollten lieber gleich zuhause gelassen werden. Alles in allem verspricht das Stadtfest für Besucher aller Altersklassen und Geschmäcker, sei es beim Essen oder der Musik, etwas Passendes zu bieten. (krju)

Das sollten Sie wissen

Anfahrt zum Stadtfest: Parken kann man in der Stadthallen-Garage. Sie ist nur von der Hauptstraße aus erreichbar. Die Anreise per Zug bietet sich an.

Sicherheit: Auch dieses Jahr gelten wieder verschärfte Sicherheitsvorschriften beim Stadtfest in Neusäß. Das Sicherheitspersonal wurde aufgestockt und kündigt stichprobenartige Taschenkontrollen an. Die Stadt Neusäß bittet alle Besucher darum, größere Taschen und Rucksäcke nicht zum Stadtfestbesuch mitzunehmen. Das Mercedes-Nutzfahrzeugzentrum mit Sitz im Güterverkehrszentrum hat sich, wie auch 2017, bereit erklärt, Fahrzeuge zur Absperrung der Straßenzugänge zum Stadtfest zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug gibt es für die Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg die Möglichkeit, am zweiten Wochenende ihre Fahrzeuge zu präsentieren.

Für Kinder: Die Kinderkulturtage gibt es auch dieses Mal wieder. Das ist das Kinderprogramm des Stadtfestes. Das beliebte Kasperltheater von Gitti Kurz gibt es an den Samstagen und Sonntagen des Stadtfestes. Aufgeführt werden dieses Mal „Der sprechende Stein“ jeweils um 17 Uhr und „Ein Ständchen für Großmutter“ um 18 Uhr in den Rathausarkaden. Außerdem ist noch Walking Waterballs und Trampolin Bungee das ganze Stadtfest über geboten. Bei Walking Waterballs kann man mit luftgefüllten Bällen übers Wasser laufen und bei Trampolin Bungee finden Kinder eine „Jump and Fly“ Bungee Trampolin Anlage. Das ist aber noch nicht alles: Der KidZClub 7 spielt am Freitag, 12. Juli auf der Bühne im Park, Jochen Veh leitet das Baumklettern für Kinder, das am 7. Juli von 17 bis 21 Uhr stattfindet und am Tag davor gibt es von 17 bis 19 Uhr „Künstler in Aktion mit Kindern“ von Clemens Brocker und Dominik Faßnacht im Ägidiuspark.

Termin: Das Neusässer Stadtfest findet dieses Jahr vom Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, und vom Donnerstag, 11. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, statt. Geöffnet ist jeweils ab 17 Uhr. Schluss ist am Donnerstag und Sonntag um 23 Uhr. Freitags und Samstags geht es eine Stunde länger, und zwar bis 24 Uhr.

Sag´s der AZ wieder auf dem Stadtfest in Neusäß

Die neue Uniklinik ist da. In unmittelbarer Nachbarschaft wird in den nächsten Monaten und Jahren ein neuer Medizin-Campus für die Studierenden entstehen und es wird erwartet, dass sich auch im Umfeld verstärkt medizinische Dienstleister und Labore ansiedeln werden. So könnte sich auch Neusäß – so die Vision von Bürgermeister Richard Greiner (CSU) – zu einem modernen Gesundheitsstandort entwickeln und somit besonders von der Nähe zur Uniklinik profitieren. Das bringt mehr Arbeitsplätze und mehr wirtschaftliche Entwicklung.

Doch schon im Vorfeld wurden immer wieder auch kritische Stimmen laut: Die Uniklinik bringt mehr Verkehr ins westliche Umland, schon jetzt haben die Anwohner ihre Not, einen Parkplatz zu finden. Zwar hat der Freistaat vor Kurzem zugesagt, das geplante Parkdeck aufzustocken, aber die Skepsis bleibt.

Und wie wird der Zuzug von Studenten, Dozenten und Mitarbeitern die Lage am ohnehin überhitzten Immobilienmarkt weiter verschärfen? Bezahlbarer Wohnraum in und um Neusäß ist schon jetzt Mangelware, obwohl in den nächsten Monaten und Jahren neue Wohnungen auf dem Sailer- und Schuster-Areal gebaut werden. Nur ein Bruchteil davon wird sozialer Wohnungsbau sein. Können sich künftig nur noch Spitzenverdiener das Wohnen in Neusäß leisten?

Über all diese Fragen rund um die Uniklinik wollen die AZ-Redakteurinnen Regine Kahl und Angela David mit Ihnen am Donnerstag, 11. Juli, ab 17 Uhr am Stand der Augsburger Allgemeinen mit Ihnen unter dem Motto „Sag’s der AZ“ sprechen. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns, Ihre Meinung zu erfahren. (dav)





Darauf können sich die Besucher freuen 1 / 17 Zurück Vorwärts Auf der Bühne im Hof spielen am Freitag, 5. Juli: - 16.45 Uhr: Gemeinsamer Einzug vom Rathaus über die Hauptstraße und Bühne im Park zur Bühne im Hof mit der Stadtkapelle - 17 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Richard Greiner - 17.15 Uhr: Zug der Stadtkapelle zur Bühne im Park - 17.20 Uhr: Ballettstudio Tingreen Jagob - 20 Uhr: Losamol – Reggae-Mundart-Band aus dem Allgäu mit der „BergLeit Tour“ - In der Pause von Losamol: Max Olbrich – Zauberei und Comedy

Aufder Bühne im Park spielen am Freitag, 5. Juli: - 17.45 Uhr: Platzkonzert der Stadtkapelle Neusäß - 20 Uhr: Generation – Partyband mit einem Mix der Hits der letzten 30 Jahre

Am Samstag, 6. Juli, spielen in der Stadthalle: - 11 Uhr: Vernissage zur Ausstellung der Fotofreunde Neusäß „Musik“ und des Fotoklubs der französischen Partnerstadt Cusset

Im Ägidiuspark: - 17 bis 19.30 Uhr: „Spurensuche“: Künstler in Aktion mit Kindern unter der Leitung von Clemens Brocker

Auf der Bühne im Park: - 20 Uhr: Roland Hefter und Band - 23 Uhr: Faschingsgesellschaft Narrneusia Showtime

Auf der Bühne im Hof: - 20 Uhr: Tina Schüssler und Band

Am Sonntag, 7. Juli, gibt es auf der Bühne im Park: - 17 Uhr: Bauchtanzgruppe des SV Hammel - 19 Uhr: Hatliner – Augsburger Coverband mit Rock, Pop, Oldies und aktuellen Hits

Im Ägidiuspark: - 17 bis 21 Uhr: Baumklettern für Kinder mit Jochen Veh

Auf der Bühne im Hof: - 19 Uhr: Veeblefetzer – Brass’n’Roll-Band aus Rom

Am Donnerstag, 11. Juli, steht auf der Bühne im Park: - 17 Uhr: Narrneusia – Showtime der Kids - 20 Uhr: Hudlhub – Heimatsound-Trio mit neuem Album „Komm mit mir“

Auf der Bühne im Hof: - 20 Uhr: Muntermonika mit „Sackrableu Tour“

Am Freitag, 12. Juli, spielen auf der Bühne im Park: - 17 Uhr: KidzClub7 – 7 Jungrocker unter der Leitung von Ulrich Brobeil - 20 Uhr: Attwenger - österreichisches Duo mit dem Album „Spot“ - 23 Uhr: Faschingsgesellschaft Narrneusia Showtime

Auf der Bühne im Hof: - 20 Uhr: Bananafishbones

Am Samstag, 13. Juli, ist auf der Bühne im Hof Tag der Sing- und Musikschule Neusäß: - 17.30 Uhr: Alle 4 Bands sowie Chöre der Sing- und Musikschule Neusäß - 20 Uhr: Blue Notes Big Band mit Pop, Swing, Rock, Jazz

Auf der Bühne im Park: - 20 Uhr: Groovin’ Oaks – Klassiker der Blues-Rock-Soul-Funk Geschichte

Am Sonntag, 14 Juli, gibt es auf der Bühne im Park: - 17 Uhr: Ehrung der Meister- und Aufsteigermannschaften der Neusässer Sportvereine - 20 Uhr: Young Stage – We are Family. Highlights aus Rock, Pop und Countrymusic

Auf der Bühne im Hof: - 19 Uhr: Martin Seilers Greg is back – A-cappella XXL

Themen Folgen