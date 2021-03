vor 35 Min.

Am Freitag gibt's das Zwischenzeugnis - aber nicht für alle

Am Freitag gibt es Zwischenzeugnisse. Aber nicht in jeder Schulart und jeder Klassenstufe.

Plus Am Freitag ist der Tag der Zwischenzeugnisse, auch im Landkreis Augsburg. Doch es gibt Ausnahmen. Wie in diesem Jahr die Noten berechnet werden.

Von Jana Tallevi

Manche Eltern, und womöglich auch Kinder, hätten diesen Termin wohl fast vergessen: Am Freitag, 5. März, gibt es an den Schulen in Bayern Zwischenzeugnisse. Das betrifft Tausende Schülerinnen und Schüler im Landkreis Augsburg. Weil viele Kinder aber noch im Distanzunterricht sind, werden die Zeugnisse oft mit der Post zugestellt. Erst in zehn Tagen sollen alle Schüler im Wechselunterricht zurück ins Klassenzimmer, wie Ministerpräsident Markus Söder und Kultusminister Michael Piazolo am Donnerstag bekannt gegeben haben. Doch nicht alle bekommen das Zwischenzeugnis jetzt.

Wie in jedem Jahr waren die vierten Klassen der Grundschulen mit ihrer Notenübersicht schon früher an der Reihe. Bei ihnen geht es um den Übertritt auf die weiterführenden Schulen, das sogenannte Übertrittszeugnis erhalten sie am 7. Mai. In den übrigen Grundschulklassen kann ein Lernentwicklungsgespräch das Zwischenzeugnis ersetzen. Und dann gibt es da noch die Besonderheit bei den elften Klassen der Gymnasien, wie die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr (Stadtbergen) jetzt mitteilt.

Die Elftklässler erhalten das Zwischenzeugnis erst im Juli - zusammen mit dem Jahreszeugnis

Denn bei denen dauert das erste Halbjahr bis zum Juli und damit genauso lange wie das gesamte Schuljahr. Tatsächlich erhalten die Elftklässler ihr Zwischenzeugnis zeitgleich mit dem Jahreszeugnis. Denn mit einem komplizierten Verfahren kann erst dann aus der verringerten Zahl der Klausuren ausgerechnet werden, wie viele Punkte dem jeweiligen Ausbildungsabschnitt zugerechnet werden.

Die Bildungspolitikerin Simone Strohmayr hatte sich für faire Bedingungen in dieser Klassenstufe eingesetzt. Sie hatte Post von besorgten Eltern aus dem Landkreis Augsburg erhalten, die fürchteten, ihre Kinder könnten beim Abitur im nächsten Jahr schlechtergestellt werden. Strohmayr ist nun erleichtert, dass der Kultusminister für faire Bedingungen gesorgt hat.

Erfolg für Neusässer Schüler mit ihrem Streik: An der FOS/BOS gibt es jetzt weniger Schulaufgaben

Die gibt es jetzt auch für die Abschlussklassen der FOS/BOS. Im Februar hatten sich mehrere Hundert Schüler dieser Schulart aus Neusäß mit einer Bestreikung des Präsenzunterrichts und einer Kundgebung dafür eingesetzt, mit weniger Probendruck der entsprechenden Klassenstufe des Gymnasiums gleichgestellt zu werden.

Ihre Argumente wurden im Kultusministerium gehört und die Anzahl der Schulaufgaben verringert. Das gilt auch für die elften Klassen beider Schularten. "Auch wenn sich die Strukturen an den beiden Schularten teils deutlich unterscheiden: Wir behandeln FOS/BOS und Gymnasium gerecht und vergleichbar. Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen", so der Kultusminister.

Auch in allen Klassenstufen der Realschule wurde inzwischen die Zahl der Proben reduziert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen