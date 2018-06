vor 36 Min.

Am Lohwald sollen sich die Gäste wohlfühlen

Stehen im Gasthaus am Lohwald in Neusäß für ehrliche, regionale und saisonale Küche in gemütlichem Ambiente: Bettina und Antonio Stelluto.

Bettina und Antonio Stelluto servieren in dem Neusässer Gasthaus kreative Variationen bodenständiger Schmankerl. Das Haus hat eine lange Tradition.

Von Siegfried P. Rupprecht

Bettina und Antonio Stelluto vom Gasthaus am Lohwald wollen einen Spagat schaffen: Ihr Lokal soll gemütlich, aber nicht altbacken sein, familiär und trotzdem weltoffen. „Wir besinnen uns auf das Bodenständige, wollen es jedoch gleichzeitig jung und ideenreich weiterentwickeln“, sagt die Chefin.

Gutes Essen ist für Bettina Stelluto und ihren Mann wichtig – aber ebenso Gastfreundlichkeit und ein Ort, an dem sich die Gäste rundum wohlfühlen. Mit dem Gasthaus am Lohwald haben sie diesen Platz gefunden. Seit etwa zwei Jahren tischen sie dort auf. Antonio Stelluto nennt Beispiele für ihre Art der Küche: „Über Nacht geschmorte Rinderbäckchen in Speck-Perlzwiebel-Jus und Kartoffelpüree, Kalbsleber vom Grill mit Himbeer-Balsamico-Jus, Rotweinschalotten und gebratene junge Kartoffel oder – ein Dauerbrenner bei Gästen – Krustenbraten vom Strohschwein mit Dunkelbiersoße.“

Das Herz des Gasthauses

Zuständig für die Schmankerl sind die beiden erfahrenen Köche Mike Rex und Stefan Hagen. „Sie sind das Herz des Gasthauses und die Felsen in der Brandung“, lobt die Chefin. Viel Wert gelegt werde auch auf die Auswahl der Produkte. Ob Fleisch oder Grundelemente wie Butter: „Wenn es unserem Level nicht entspricht, verzichten wir lieber“, sagt Stelluto.

Verzichtet haben die Gastronomen auf eine umfangreiche Speisekarte. Weniger ist ihrer Ansicht nach mehr. Der Fokus liegt auf regionalen und saisonalen Gerichten. Fertigprodukte sind tabu. „Wir machen alles selbst, was man machen kann.“ Sterne, Punkte oder Mützen, die Restaurantführer vergeben, hat das Wirte-Paar nicht im Blick. „Wir sind ein Familienbetrieb.“ Das Gasthaus am Lohwald hat Tradition. Das Vorgängerhaus brannte Anfang des 19. Jahrhunderts nach einem Blitzschlag ab. Der Neubau beinhaltete zunächst die „Restauration Lohwald“, später ein Café und eine Gaststätte. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Räumlichkeiten als Notunterkünfte verwendet, schließlich ein großes Zimmer zum Schulsaal umgestaltet.

Ursprünglich hat sie Arzthelferin gelernt

Auch vor der Übernahme von Bettina und Antonio Stelluto wurde das markante Gebäude gastronomisch genutzt. Für das junge Paar ist der Wirtshausalltag kein Neuland. Die in Augsburg geborene Bettina Stelluto ist seit etwa zehn Jahren in der Gastronomie tätig. Ursprünglich hat sie Arzthelferin gelernt. Die 35-Jährige ist Chefin des Lokals und leitet schwerpunktmäßig den Service. Ihr Mann Antonio, in Südafrika geboren und aufgewachsen, hat italienische Wurzeln und lebt seit zwei Jahrzehnten in Deutschland. Der 37-Jährige agiert meist hinter den Kulissen und ist für das Controlling zuständig.

Das Gasthaus bietet ein spezielles Mittagsangebot. Jeweils von 11 Uhr bis 14 Uhr, außer feiertags, werden täglich wechselnde Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts serviert. Viele treue Gäste kommen immer wieder gerne. Beliebt ist das Domizil zudem bei Radfahrern und Wanderern, denn es liegt nahe am Radweg von Welden nach Neusäß. Nicht zu vergessen der neu gestaltete Biergarten mit seinem üppigen Blätterdach. Darüber hinaus gibt es drei Nebenräume für Feiern.

Öffnungszeiten im Gasthaus am Lohwald, Georg-Odemer-Straße 13, in Neusäß: Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 Uhr bis 14 Uhr sowie ab 17 Uhr. Warme Küche gibt es abends bis 21 Uhr. Ruhetag ist am Montag. Reservierungen sind unter Telefon 0821/24414480 möglich.

