Am Mittwoch gibt es wieder kein Wasser in Hegnenbach

Für die Bürger aus Hegnenbach, Villenbach und Rischgau gibt es am Mittwoch kein Wasser aus dem Hahn.

Wegen einem Schaden an der Hauptleitung gibt es am Mittwoch, 23. September, kein Leitungswasser. Wie lange es dauert.

Von Tobias Schertler

Am Mittwoch, 23. September, gibt es kein Wasser aus der Leitung für Bürger aus Hegnenbach. Bereits vergangene Woche mussten die Bewohner für einen Tag auf ihr Leitungswasser verzichten. Dasselbe Szenario spielt sich auch am Mittwoch wieder ab. Der Grund: ein abgebrochener Schieber in der Hauptleitung. Dasselbe Problem gab es schon vor acht Tagen.

Dort wurden aber nur notdürftig Arbeiten vorgenommen, um den Schaden etwas zu beheben Heute werde die Leitung dann endgültig repariert, teilt der Zweite Bürgermeister von Villenbach, Dieter Meißle, mit. Seine Gemeinde ist zuständig für die Wasserversorgung des Nachbarorts Hegnenbach, das eigentlich zu Altenmünster gehört.

Auch in Villenbach und Rischgau fällt das Wasser aus

Die Bauarbeiten sind für den Zeitraum von sieben bis 15 Uhr eingeplant. „Es kann sein, dass die Arbeiten schon früher beendet werden können“, sagt Meißle. Nach den Erfahrungen von vergangener Woche wären nun alle Problemstellen bekannt, sodass es zu keinen Verzögerungen kommen sollte. Neben den Hegnenbachern haben auch die Bürger von Villenbach und Rischgau heute kein Wasser.

Im kleinen Ortsteil an der Grenze zum Dillinger Landkreis wird in jüngster Zeit viel gebaut. Seit vier Jahren läuft dort eine Dorferneuerung. Dabei kam es vor allem wegen dem Neubau der Abwasserkanalisation zu Problemen. Damit haben die Arbeiten an der Hauptleitung heute aber nichts zu tun, sagt Villenbachs Zweiter Bürgermeister Meißle.

