Am Reagenzglas Vorurteile abbauen

An der Realschule Bobingen experimentierten Schüler und Flüchtlingskinder – und kamen so miteinander in Kontakt.

Von Anja Fischer

Eine Begegnung zwischen Flüchtlingen und eingesessener Bevölkerung außerhalb von Flüchtlingshilfen ist oft schwierig. Wie soll man in Kontakt kommen? Welche Berührungspunkte können gegenseitige Ängste und Vorurteile abbauen? Die Klasse 8c der Realschule Bobingen wollte sich selbst eine Meinung über Flüchtlinge und die Flüchtlingsthematik bilden und nahm deshalb am Anfang des Schuljahres am Projekt „freilig“ des Kreisjugendrings Augsburg-Land teil.

Das Informationsmodul greift die Themen Flucht, Asyl und Integration auf. In zwei Schulstunden wird den Kindern und Jugendlichen ein informativer Einblick in die derzeitige Flüchtlingssituation ermöglicht. Das war den Realschülern aber nicht genug. Sie wollten selbst Kontakt zu Flüchtlingen aufnehmen und helfen. Sich eine eigene Meinung bilden.

Um einen Einstieg in die gemeinsame Begegnung und Gespräche zu haben, beschlossen die Schüler, Handversuche für Biologie, Physik und Erste Hilfe zu entwickeln. Das gemeinsame Experimentieren sollte dann die letzten Hürden zwischen den Kulturen abbauen. Die Versuchsbeschreibungen gab es dazu nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Und einige der Versuchsaufbauten wurden sogar von den Schülern auf Video aufgenommen – damit sprachliche Hürden im schlimmsten Fall gar nicht erst für ein Scheitern des Projektes sorgen können.

Gemeinsam mit den beiden betreuenden Lehrern Oliver Wettengel und Nico Hirschbolz ging es schließlich zweimal zu den Kindern im Flüchtlingsheim in Königsbrunn. Und zwar immer an einem Freitagnachmittag – also außerhalb der Schulzeit. So wichtig waren den Realschülern diese Treffen, dass sie gerne ihre Freizeit dafür einsetzten. Nach einer kleinen Spielerunde, bei der man sich ein wenig kennenlernen konnte, durften die Flüchtlingskinder mit Hilfe der Versuchsbeschreibungen die Experimente durchführen. Die Realschüler fungierten dabei als Tutoren und halfen, wenn es einmal nicht so recht klappen wollte.

Und ohne dass es sowohl den Schülern als auch den Kindern bewusst wurde, kam man sich bald näher. Die Kinder und Jugendlichen spielten und beschäftigten sich auch ohne Experimente zusammen. Dabei wurde viel gelacht und auch die Eltern der Flüchtlingskinder betrachteten die Szenerie mit viel Freude. „Wann kommt ihr wieder?“ und „Nein, ihr dürft jetzt nicht gehen!“ hieß es dann beim Abschied. Für die Achtklässler war daraufhin eines sofort klar und beschlossene Sache: „Wir möchten noch einmal zu den Kindern!“

