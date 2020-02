12.02.2020

Am Rosenmontag heißt’s „Nix für unguat“

„Nix für unguat“ finden Herr und FrauBraun sowie Geisterfahrer Silvano Tuiach in ihrem gemeinsamen Kabarettprogramm.

Herr und Frau Braun schauen mit dem Geisterfahrer den Augsburgern aufs Maul

„Nix für unguat“ ist eine typische Entschuldigungsfloskel, wenn man einmal eine unschöne Wahrheit ausgesprochen hat. Genau das ist die Absicht der Kabarettisten. Ein Rosenmontagskabarett hat in der Stadthalle Neusäß bereits langjährige Tradition. Für die Ausgabe am Montag, 24. Februar, ab 20 Uhr verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Unter dem Titel „Nix für unguat!“ gehen Herr und Frau Braun und Geisterfahrer Silvano Tuiach, die Augschburger Kabarettikonen, erneut gemeinsam am Rosenmontag in der Stadthalle Neusäß aufs Ganze.

Ob Gender-Wahnsinn oder Roboter-Hoffnung, kein Zeitgeist-Thema wird ausgelassen. Für die Älteren unter den Besuchern gibt es wertvolle Tipps, wie sie ihr Leben in den Griff bekommen. Auch die mannigfaltigen Veränderungen im Alltag nehmen sie aufs Korn wie beispielsweise das gemeinsame Essengehen, das nicht mehr möglich ist.

Außerdem werden die klassischen deutschen Märchen kräftig gegen den Strich gebürstet und aktualisiert. Herr und Frau Braun zeigen moderne Versionen der großen Duos der Weltliteratur (Adam und Eva, Robinson und Freitag, Romeo und Julia). Und Herr Ranzmayr gibt diesmal seine Welt- und vor allem seine Eheansichten zum Besten.

Für das Kabarettprogramm „Nix für unguat“ am Rosenmontag, 24. Februar, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 20. Februar, eine mit vollständiger Adresse und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den bürgerlichen Namen des Geisterfahrers.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. (lig)

für 28,50/26,50 und 20,45 Euro gibt es an der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

Themen folgen