12.03.2021

Am Schuster-Areal in Neusäß werden 62 neue Wohnungen gebaut

Plus Während beim neuen Geschäftshaus auf dem Schuster-Areal in Neusäß bald die Dachdecker anrücken, wird dort nun auch mit dem Wohnungsbau begonnen. Das ist geplant.

Von Angela David

Die Bauarbeiten auf dem Schuster-Areal in der Neusässer Stadtmitte kommen planmäßig voran. Wie der zuständige Planer Christian Essler, Gesellschafter von Wunderle + Partner Architekten aus Steppach, erklärte, habe man nun mit dem Bau der drei Wohngebäude an der Fliederstraße begonnen. "Wir liegen im Zeitplan", so Essler.

An der Fliederstraße entstehen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 62 Wohnungen und Tiefgarage. Die Zufahrt dahin befindet sich ebenfalls in der Fliederstraße. Die soll nach Willen des Stadtrats künftig als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen werden.

Geschäftshaus auf dem Schuster-Areal in Neusäß soll in einem Jahr fertig sein

Weiter vorne an der Hauptstraße ist das erste Bauprojekt auf dem Areal schon sehr viel weiter: "Diese Woche bauen wir die Fenster ein und dann werden bald die Dachdecker kommen", berichtet Architekt Christian Essler. Derzeit laufen noch die Verhandlungen über die künftigen Mieter für die Arztpraxen und Büros in dem Geschäftshaus. Im Erdgeschoss wird eine Bäckerei mit Café einziehen. Das Geschäftshaus soll im Frühjahr 2022 fertig sein. Etwas weiter an der Hauptstraße wird dann noch ein weiteres Wohngebäude von der Bauträgerfirma AMG Wohnbau verwirklicht.

Der Bebauung des riesigen Schuster-Areals vorausgegangen waren jahrelange Planungen und Verhandlungen. Zur Vorbereitung des Grundstücks wurden der traditionsreiche Gasthof Schuster, die benachbarte Tankstelle und schließlich das Hotel abgerissen. Die Pläne für ein neues Hotel an gleicher Stelle liegen derzeit aber auf Eis. "Momentan in der Pandemie ein Hotel zu planen, wäre unsinnig", sagt Architekt Essler. Es sei noch völlig offen, was an der Stelle des "Neusässer Hofs" künftig entstehe.

Gebiet rund um St. Ägidius ist als Nächstes in der Planung

Und die Innenstadt-Entwicklung in Neusäß geht weiter: Nächste Woche berät der Planungsausschuss über einen Bebauungsplan für das Gebiet "Ägidius-Park" gleich gegenüber des Schuster-Areals, der die erste Häuserreihe an der Hauptstraße mit dem Eiscafé Tutti-Frutti und der VR Handels- und Gewerbebank mit einbezieht. Dann werden die Stadträte besprechen, welche Art von Bebauung hier in der Zukunft möglich sein soll. Vorigen Sommer war noch angedacht, dass die Bank als Mieter in das neue Geschäftshaus einzieht. Doch dann hat der Bankvorstand seine Meinung geändert. Im Juni hieß es, man plane, den alten Standort zu modernisieren.

