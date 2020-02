vor 36 Min.

Am Wassernetz gehen die Arbeiten weiter

Das Lebensmittel ist aber wieder chlor- und keimfrei

Das Wasser in Diedorf ist wieder chlor- und keimfrei – die Arbeiten am Wassernetz gehen aber weiter. Das berichtet Bürgermeister Peter Högg nach der jüngsten Sitzung des Werkausschusses. Wie berichtet, konnte vor wenigen Tagen das Abkochgebot des Gesundheitsamtes aufgehoben werden. Nun soll auch wieder Wasser der Stadtwerke Augsburg bezogen werden. „Dann läuft unsere Wasserversorgung wieder normal“, so Högg.

Dennoch gehen die Arbeiten am Netz weiter. Die Gemeinde sei mitten im Sofortmaßnahmenpaket zwei, berichtet der Bürgermeister. Der Fokus liegt dabei auf dem Brunnen in Anhausen. Weil ein Sperrrohr des Brunnens ein Leck aufweist, wird hier das Wasser rund um die Uhr durch eine Trübungsmessanlage überwacht. Eine UV-Anlage sorgt zusätzlich dafür, dass das Wasser im Bedarfsfall gereinigt werden kann. Bevor der Brunnen repariert werden kann, muss einerseits eine Druckerhöhungsanlage von den Stadtwerken Augsburg zum Diedorfer Netz gelegt werden. „Die Baugenehmigung wird wohl bald vorliegen“, so Höggs Informationen aus dem Landratsamt. Bereits nächste Woche sollen zudem Probebohrungen für einen neuen Brunnen im Wald bei Anhausen starten.

Erst wenn die Wasserversorgung von Diedorf so gesichert ist, kann die Sanierung am Brunnen in Anhausen starten. (jah)

