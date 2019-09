18:50 Uhr

Am neuen Dorfplatz in Langenreichen geht es rund

Nach mehreren Monaten Bauzeit wurden in Langenreichen der neu gestaltete Platz in der Ortsmitte zwischen Schützenheim und Feuerwehrhaus sowie der Spielplatz offiziell in Betrieb genommen.

In Langenreichen wird die Anlage offiziell freigegeben. Zwischen Schützenheim und Feuerwehrhaus ist etwas Besonderes entstanden.

Von Elli Höchstätter

Da war was los. Kinder planschten am Wasserspielplatz oder sausten mit der Seilbahn von einem Hügel zum anderen. Die Erwachsenen unterhielten sich und sahen dem fröhlichen Treiben zu. Als ein belebter Treffpunkt für jung und alt präsentierte sich die neue Dorfmitte von Langenreichen, als sie nun offiziell in Betrieb genommen wurde. Monatelang war rund um das Feuerwehr- und Schützenheim gearbeitet worden. Dabei hatte es teilweise auch recht wüst ausgesehen, als beispielsweise die Fundamente für die Säulen des Glasdaches errichtet wurden.

Daran kann sich Susanne Beutmiller noch gut erinnern. „Am Anfang bin ich da schon erschrocken“, berichtet die Frau aus Langenreichen, die mit ihren Kindern Jule und Jannis zu der Feierstunde gekommen war. Mittlerweile ist sie vom Ergebnis der Arbeiten begeistert. „Mir und meinen Kindern gefällt es sehr gut, weil alles stimmig ist, die Kleinen viel machen können und die Überdachung cool ist.

Große Glasplatten ruhen auf Säulen

Das Dach ist das Herzstück der gesamten Konstruktion. Es bietet nun eine Verbindung zwischen dem Schützenheim und dem Feuerwehrhaus. Die großen Glasplatten ruhen auf Säulen. Als verbindendes Element dienen Holzstäbe, die lichtdurchlässig angeordnet wurden. Die Ideen dafür, wie der Dorfplatz aussehen soll, stammen zum größten Teil von den Bürgern selbst, denn das Projekt läuft im Rahmen der Dorferneuerung. Das heißt, die Frauen und Männer des Ortes erarbeiteten in mehreren Arbeitskreisen selbst, was sie für ihr Dorf als wichtig erachten und welche baulichen Veränderungen in Angriff genommen werden sollten. Matthias Fay, Franz Wengenmayr und Holger Schormair hatten das Projekt mit viel Elan vorangetrieben.

Bürgermeister Michael Higl erklärte, dass die Feierstunde noch keine Einweihung des Platzes darstelle. Man hätte aber nicht mehr warten wollen, da schon vieles fertig sei. Higl ging in seiner Ansprache auf die Historie des Projektes ein und erinnerte an die ersten Ideen, die es 2014 gegeben hatte. Der Rathauschef zeigte sich beeindruckt, dass sich so viele Bürger aus Langenreichen für das Projekt interessierten und ihre Vorschläge einbrachten.

Die Idee dahinter sei immer gewesen, eine neue und lebendige Mitte für den Ort zu schaffen, so Higl. Dort sollte man gemeinsam feiern, sich austauschen und die Kinder spielen können. Die Kosten für den neuen Dorfplatz belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro. Hinzu kommen 490 000 Euro für die Erweiterung des Feuerwehrhauses. Doch es gibt Zuschüsse aus einem europäischen Fonds in Höhe von 412000 Euro.

Themen folgen