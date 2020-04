Amazon: Wer steckt hinter dem Verteilzentrum in Gersthofen

Plus Der Bau des Amamzon-Verteilzentrums ist schon weit fortgeschritten. Vermieter des US-Riesen ist eine in Gersthofen wohl bekannte Immobilien-Gesellschaft.

Die Gersthofer Amazon-Niederlassung wird von der VIB Vermögen AG, einer auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft aus Neuburg an der Donau errichtet. Ihr gehört auch das Gersthofer Einkaufszentrum City-Center mit seinen Mietern aus Lebensmittel- und Einzelhandel.

Gersthofen wollte Pläne von Amazon verhindern

Der Bau für Amazon im B2-Gewerbepark, den die Stadt Gersthofen wegen der Nähe zu einem Hotel vergeblich zu verhindern suchte, bietet vermietbare Fläche an Hallen und Büros von rund 7500 Quadratmeter. Der Mietvertrag, der neben Hallen- auch Freiflächen beinhaltet, konnte, wie es die VIB mitteilt, langfristig abgeschlossen werden. Amazon wird die Flächen als Verteilzentrum für die Region Augsburg nutzen und, wie das Unternehmen mitteilt, rund 150 Arbeitsplätze schaffen. Für die Auslieferung der Pakete an die Kunden werden bei den Lieferpartnern etwa 400 Fahrer zuständig sein.

Amazon startet bald

Bei der VIB AG rechnet man mit einer planmäßigen Fertigstellung im Sommer 2020. Amazon will das Zentrum dann voraussichtlich im Herbst in Betrieb nehmen. Damit bleibe man innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens. „Mit dem Projekt tragen wir dem Bedarf an kreativen E-Commerce Lösungen in Deutschland Rechnung. Es ist ein positives Zeichen der Kontinuität in den aktuell unruhigen Zeiten“, sagt Vorstandsvorsitzender Martin Pfandzelter.Die Aktiengesellschaft ist seit über 25 Jahren vorwiegend im süddeutschen Raum aktiv. Sie besitzt und verwaltet dort mehr als 100 Objekte im Gewerbebereich, Schwerpunkt ist Logistik.

