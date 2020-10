vor 28 Min.

Ampel an der B300 zeigt nach Unfall dauerhaft rot

Eine Ampel hat in Stadtbergen an der B300 dauerhaft rot geleuchtet. Ein noch unbekannter Lastwagenfahrer hat das Problem verursacht.

Von Gunter Oley

Ein Lastwagen hat am Samstag in Stadtbergen einen Ampelmast umgeknickt. Der Unfall passierte an der Kreuzung Ulmer Landstraße/ B300. Der Fahrer des Lasters fuhr weiter.

Nach Angaben der Polizei hat der Lastwagen am Samstag zwischen 2 und 3.30 Uhr einen Ampelmast im Kreuzungsbereich touchiert und dadurch umgeknickt. Als Folge des Unfalls stand für Fahrzeuge, die von der Ulmer Landstraße aus auf die B300 in Richtung Augsburg abbiegen wollten, das Ampelsignal dauerhaft auf Rot.

Beamte der Polizeiinspektion Augsburg 6 haben die Ermittlungen übernommen. Sie nehmen Hinweise zum Unfallfahrzeug und dessen Fahrer unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

