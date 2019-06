An Extremwetter müssen wir uns gewöhnen

An Wetterextreme müssen wir uns wohl oder übel gewöhnen. Was in Zukunft nötig ist.

Mit extremen Wetterereignissen wie am Wochenende müssen wir in Zukunft wohl öfters rechnen. Das jedenfalls meinen die Meteorologen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit mehr Stürmen, extremen Regenfällen und Hitzewellen, obwohl es schwierig sei, eine Zunahme solcher meistens kleinräumiger Ereignisse über einen langen Zeitraum statistisch nachzuweisen.

Die bis zu 90 Liter pro Quadratmeter, die im nördlichen Landkreis wie in einer Dusche auf die Erde rauschten, könnten also ein Vorgeschmack darauf gewesen sein, was dem Augsburger Land in den kommenden Jahren bevorsteht. Werden Wolkenbrüche, Stürme oder Hitzewellen künftig „normal“ sein?

Jeder Einzelne wird sich in den nächsten Jahrzehnten an den Klimawandel anpassen müssen. Globaler Klimaschutz ist langfristig angelegt. Aber das Klima vor Ort ändert sich schon heute – mit spürbaren Folgen. In dieser Woche werden viele unter der erwarteten großen Hitze stöhnen. Einige Städte bauen vor und bieten ein Hitzetelefon an: So kann sich jeder darüber informieren, wie sich Tropennächte gesundheitlich besser überstehen lassen. Solche Beispiele sind in Zukunft gefragt.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Land unter im Augsburger Land

Themen Folgen