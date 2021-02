06:30 Uhr

An der Fischacher Tafel werden jetzt Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben

Plus Beim Start der Essensausgabe lief vonseiten der Besucher aber noch nicht alles rund. Daran wird jetzt gearbeitet. Und ein neues Ziel steht schon jetzt fest.

Von Siegfried P. Rupprecht

Peter Reidel, der Initiator der neuen Tafel Stauden-Fischach, gibt im Gespräch gleich offen zu: "Die erste Ausgabe der Lebensmittel wurde gut angenommen, sie war aber auch etwas chaotisch." Nach einer kurzen Pause meint er: "Die Einhaltung der Abstandsregeln und das Tragen von FFP2-Masken wurde nicht von allen Besuchern ernstgenommen." Doch die positiven Seiten der Hilfe für Bedürftige überwiegen.

Am vergangenen Mittwoch erfolgte der Startschuss für die neue Tafel in Hinterhof-Räumlichkeiten an der Hauptstraße 10. Erstmals wurden von Peter Reidel und einem engagierten Team von Ehrenamtlichen Lebensmittel an bedürftige Menschen in Fischach und der Staudenregion ausgegeben, also an Kunden, die nicht über viel Geld verfügen, um sich und ihre Familie zu ernähren.

Alle Tafel-Besucher in Fischach konnten mit Waren versorgt werden

Dafür hatten die neu gegründete Hilfsorganisation Lebensmittel eingesammelt, die im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verwendet wurden und ansonsten vernichtet worden wären. "Rund zehn Firmen aus Fischach und anderen Staudengemeinden beteiligen sich daran, uns Waren zur Verfügung zu stellen", erzählt Reidel. So seien Fleisch, Wurst, Brot, Salate, Obst, Schokolade, Kekse und andere Produkte zusammengekommen. "Alle Tafel-Besucher konnten mit Waren versorgt werden", zieht er positives Fazit. Dafür musste jeder Besucher einen Obolus von einem Euro entrichten.

Nun erhalten Bedürftige auch in den Stauden Lebensmittel von der neu gegründeten Tafel Stauden-Fischach. Bild: Siegfried P. Rupprecht

Weniger erfreulich war allerdings das Besuchermanagement. "Es herrschte zunächst eine etwas chaotische Situation", gesteht der Tafel-Organisator. Nicht jedoch wegen des strömenden Regens oder fehlender Praxisbedingungen der Helfer, wie er versichert. Vielmehr hätten die Besucher zunächst nicht die wichtigsten Verhaltensregeln zum Schutz vor dem Coronavirus eingehalten. "Etliche Menschen tauchten bei uns ohne FFP2-Masken auf und ignorierten den Mindestabstand von 1,50 Meter", so Reidel. Konzentriertes Durchgreifen sei deshalb notwendig gewesen.

14 Asylbewerber zählten zu den ersten Kunden

Überhaupt kamen zum Start der neuen Tafel aus dem Kreis der berechtigten Personen nur Asylbewerber, insgesamt 14 an der Zahl. Eingefunden habe sich aber auch viel Schaupublikum, berichtet Peter Reidel. "Es begutachtete die Räume, stellte die eine und andere Frage zu den Waren und wollte wissen, wer die Leistungen der Tafel nutzen könne."

Den künftigen Besucherablauf und die Frequentierung wollen Peter Reidel und sein Team nach der ersten Erfahrung neu justieren. "Damit fortan an alles ordnungsgemäß abläuft, haben wir Absperrgitter gekauft, um die Besucherkapazität zu regeln." Zudem will der Tafel-Initiator Flyer in Fischach und den Staudengemeinden auslegen. Die Flugblätter sollen aufschlüsseln, wem die Tafel offen stehe, also unter anderem Rentnern, Arbeitssuchenden und Großfamilien, und dass man die Bedürftigkeit nachweisen müsse. Und noch eins plant die Tafel Stauden-Fischach. "Wir bauen demnächst einen Bringdienst auf", informiert Reidel. Dieser Lieferservice bringt Lebensmittel zu Bedürftigen, die krank oder behindert sind oder anderweitig sich schwertun, in der Tafel persönlich einzukaufen.

Die neue Tafel Stauden-Fischach hat vorerst jeden Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr geöffnet.

