vor 35 Min.

An der Schule dreht sich das Musikkarussell

In einer großen Abendveranstaltung zeigen die Schüler in Kutzenhausen ihr Können

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Wer derzeit an der Grundschule Kutzenhausen vorbei kommt, der hört schon von Weitem, dass dort mit viel Engagement gesungen und musiziert wird. Es ist Musikprojektwoche. Die Idee dazu stammt von Kulturpädagogin Sonja Poland, die auch die Gesamtleitung des Projekts übernahm. Die einzelnen Workshops werden von vier angehenden Kulturpädagogen, die bei ihr eine Ausbildung zum Kulturpädagogen mit dem Schwerpunkt „Popularmusik“ am Institut für Jugendarbeit in Gauting machen, geleitet.

Mit dem „Musikkarussell“, bieten sie eine Woche lang ein höchst anspruchsvolles Paket an außergewöhnlichen Musikprojekten an. Und so erleben bereits seit Montag die Grundschüler Musikunterricht einmal auf eine ganz andere Art. Jeden Tag ist eine andere Klasse dran und darf mit verschiedenen Workshops in völlig verschiedenen, musikalischen Richtungen neue Erfahrungen sammeln. Die Kinder können im Laufe des Vormittags an überraschenden Angeboten teilnehmen, die unter anderem Einblicke in das Erfinden eines eigenen Songs, ins Trommeln, in den Tischrhythmus oder in das Musizieren mit Boomwhackers und in Bodyperussion geben. Dabei läuft die erste Stunde für alle Klassen mit einer Begrüßung mit dem Lied Salibonani und dem Einstieg ins Musikkarussell mit Bodypercussion Warm-up „Guten Morgen“ und dem Warm-up „oh Jeppo“ gleichermaßen ab.

Die folgenden Unterrichtsstunden sind dann hinsichtlich der Angebote dem Alter angepasst. So stand am Montag in der dritten Klasse zunächst Trommeln und Singen auf dem Plan, anschließend wurden, mit großer Begeisterung, von den Schülern selbst zwei verschiedene Raps erfunden und mittels einer Soundmaschine die Beats dazu entwickelt. Das bekannte Gedicht „Die Made“ von Heinz Erhard wurde von ihnen auf höchst amüsante Art rhythmisiert.

Die zweite Klasse dagegen lernte das Froschlied und beschäftigte sich mit Tischrhythmus. Bodypercussion und Boomwhackers standen für die erste Klasse in dieser für alle spannenden Woche auf dem Plan.

Ein Stück anspruchsvoller wurde es für die Viertklässler am letzten Tag, die gemeinsam einen eigenen Song schreiben durften. Die Schüler beschäftigen sich somit jeweils sechs Stunden nur mit Musik. „Das ist sehr anstrengend, doch die Kinder sind immer voll dabei. Wenn etwas so abwechslungsreich dargeboten wird, können sie sich lange auf eine Sache konzentrieren“, freut sich die Schulleiterin.

Ihnen nun ein solch außergewöhnliches Projekt anbieten zu können, ist ein absolutes Highlight, dessen Ergebnisse am morgigen Freitag in einer Abschlussveranstaltung den Eltern und geladenen Gästen präsentiert werden sollen.

Den Abschluss bildet die Weltmeisterin im Profiboxen, Sängerin und Songwriterin Tina Schüssler, die gemeinsam mit den Kindern das Lied „Augsburg“ singen wird.

Themen Folgen