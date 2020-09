vor 18 Min.

An immer mehr Schulen im Augsburger Land wird der Platz knapp

Plus Zwei Realschulen im Landkreis Augsburg brauchen Container. Doch die meisten Schulen haben dasselbe Problem. Wer zuerst drankommt, steht nun aber noch nicht fest.

Von Jana Tallevi

Was in Zusmarshausen längst üblich ist, ist nun auch in Schwabmünchen Alltag: Es gibt zu wenig Platz für die Schüler – und eine benachbarte Schule muss mit Räumen aushelfen. Immer wieder haben Realschuldirektor Markus Rechner aus Schwabmünchen und sein Team nachgerechnet und geprüft, "aber wir haben die Klassen einfach nicht mehr in unseren Räumen untergebracht. Seit 15 Jahren ist es bei uns eng, aber das ist noch nie passiert." Mit diesen Worten schildert er die Lage jetzt in einer Sitzung des Ausschusses für Bildung, Schulen und Kultur des Landkreises Augsburg. Und die wird sich wohl weiter verschärfen.

Zum ersten Mal seit 15 Jahren reichen die Klassenräume an der Realschule in Schwabmünchen nicht mehr aus. Im kommenden Schuljahr sollen Container helfen. Bild: Christoph Lotter

Nur, weil ihnen die benachbarte Mittelschule kurzfristig Räume zur Verfügung gestellt hat, konnten doch noch alle Schülerinnen und Schüler untergebracht werden, sagte Rechner. Ebenso wie auch in Zusmarshausen. Es wird aber wohl nicht das letzte Mal sein, dass nach Räumen gesucht werden muss: Treffen die Hochrechnungen des Schulgutachtens für den Landkreis Augsburg ein, wird es an der Realschule Schwabmünchen in Zukunft noch enger. Über eine längere Zeit können die Räume in der Mittelschule aber nicht genutzt werden. Und das ist nicht die einzige Schule im Landkreis. An vielen Stellen fehlen Unterrichtsräume. Dennoch hat der Ausschuss jetzt erst einmal eine Prioritätenliste für die Schulerweiterungen verschoben. Zunächst sollen noch mehr Daten gesammelt werden.

An der Realschule Zusmarshausen gibt es zu wenige Unterrichtsräume

Ortswechsel: Auch an der Realschule Zusmarshausen fehlen seit Jahren Klassenzimmer. "Wir kommen aber mit den Klassenräumen, die wir in der Mittelschule nebenan belegen, gut hin", sagt Schulleiter Jürgen Seipt-Wunderwald. Die Schule war erst 2014 um einen Anbau für die Mensa und die Ganztagsklassen erweitert worden. Dennoch muss jetzt schnell gehandelt werden. Ab dem kommenden Schuljahr benötigt die Mittelschule ihre ZImmer wieder selbst. Bis dahin sollen Übergangsräume in Containern geschaffen werden. Realschuldirektor Seipt-Wunderwald sieht das pragmatisch: "Dadurch werden die Wege kürzer." Bis zum kommenden Schuljahr sollen die Container stehen, auch für Schwabmünchen sollen sie so schnell wie möglich angeschafft werden.

Kombi-Lösungen mit mehreren Schulen sind denkbar

Doch bevor endgültige An- oder Neubauten an den Schulen des Landkreises entstehen, sollen nun nicht allein die Daten aus dem aktuellen Schulgutachten für die Landkreisschulen eingerechnet werden, sondern auch Zahlen über die Entwicklung an den Grund- und Mittelschulen. Die Daten gibt es bereits. "Aus der einheitlichen Datenbasis könnten sich auch Kombi-Lösungen entwickeln", beschrieb Landrat Martin Sailer im Ausschuss die Vorteile. Gemeinsame Lösungen mit den Städten und Gemeinden, die für Grund- und Mittelschulen zuständig sind, könnten auch durch neue Vorgaben sinnvoll werden, so Kreisrat Franz Bossek (Grüne). So würden sicher durch den Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen dort auch Mensen notwendig werden.

Fest geplant sind bereits der Neubau des Gymnasiums in Gersthofen sowie die Generalsanierung des Gymnasiums in Neusäß. Das ist übrigens die einzige Landkreisschule, die in Zukunft kleiner wird: Die Räume im Untergeschoss, die bereits jetzt von der benachbarten FOS/BOS genutzt werden, sollen nun auch dieser Schule zugeschlagen werden. Eigentlich geplant waren zudem die Erweiterung der Helen-Keller-Förderschule in Dinkelscherben und der Christophorus-Schule in Königsbrunn sowie die Erweiterung der Realschule Neusäß und die Generalsanierung der Realschule Bobingen bis Ende 2027.

In den nächsten Jahren sehen mehrere Schulen Bedarf an Umbauten

Doch dieser Zeitplan ist jetzt nicht mehr sicher, denn weitere Schulen haben Erweiterungswünsche oder Erneuerungsbedarf: Die beiden Realschulen in Zusmarshausen und Schwabmünchen ebenso wie das Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen und die Franziskus-Schule in Gersthofen. Die Fraktionen sollen nun noch einmal besprechen, in welcher Reihenfolge vorgegangen werden soll. Und es wird länger dauern: "Das ist ein Programm für die nächsten zehn bis zwölf Jahre" schätzt Sailer. An einer einzigen Landkreisschule ist übrigens keine Erweiterung geplant: Dem Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf, bezogen 2015. Hier sollen einfach weniger Schüler aufgenommen werden.

