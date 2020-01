Anarchie in den Raunächten an den Feiertagen

Vorsicht: Wir sind mitten in den Raunächten.

In der Volksmythologie ist in den zwölf Nächten zwischen dem Weihnachtstag und Dreikönig alles möglich. Wilde, stürmische Geister bringen durcheinander, was sonst seine Ordnung hat.

Es mag wohl kein Zufall sein, dass die Raunächte fast auf den Tag genau mit den Schulferien zu Weihnachten zusammenfallen. Unglaublich, was da auch in einer Durchschnittsfamilie möglich ist: Wer sonst nie etwas mit Sport am Hut hat, stellt sich fröhlich auf Schlittschuhe und schaut, was passiert. Der Vater läuft kurz nach Weihnachten noch um halb zehn am Vormittag im Schlafanzug herum.

TV schauen bis Mitternacht

Die Mutter, sonst immer als Erste im Bett, schaut bald jeden Tag bis Mitternacht Fernsehen und erhöht in zwei Wochen den Jahresdurchschnitt an bis zu Ende verfolgten Filmen um ein Vielfaches. Ist das jetzt Geisterwerk oder einfach nur Anarchie? Verleiten die Feiertage dazu, den Alltag wirklich einmal hinter sich zu lassen und zu tun und zu lassen, was man sich sonst nicht zugesteht?

Nur eine fällt völlig aus der Rolle. Die Jüngste fängt an, noch ist das Ende der Ferien weit, Mathe zu lernen. Damit sie nichts vergisst, sagt sie und zückt Buch, Heft und Stift. Wie konnte das Kind nur so aus der Art schlagen?

Themen folgen