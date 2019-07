06:08 Uhr

Anbau: 18 Container für die Kindergartenkinder

Der Kindergarten St. Martin in Gablingen wurde erst vor knapp sechs Jahren fertiggestellt, doch nun reicht der Platz darin schon nicht mehr aus. Deshalb wird er erweitert.

Gablingen setzt zunächst auf ein Provisorium für zwei Gruppen mehr. Großer Zuspruch macht die Erweiterung nötig.

Von Gerald Lindner

Im September 2013 wurde er fertiggestellt, nun muss der Kindergarten St. Martin in Gablingen erweitert werden. Im Gemeinderat war nun eine Interimslösung Thema, die benötigt wird, bis die neu gebauten Räume fertig sind.

Der Neubau bietet Platz für 75 Regelkinder (ab drei Jahre bis zum Schuleintritt) in drei Gruppen und 24 Krippenkinder (ab einem Jahr) in zwei Gruppen. Er wurde anstelle des 1980 gebauten Gebäudes neu errichtet. Die Trägerschaft hatte damals noch die Gemeinde Gablingen, im Jahr 1990 übernahm die katholische Kirchenstiftung St. Martin diese Aufgabe.

In den kindgerecht gestalteten Innenräumen und einem großen Außenbereich haben die Kinder Gelegenheit, ihre Ideen zu verwirklichen und auszuleben.

Die Kita ist voll ausgestattet: vom Wickelraum bis zur Mehrzweckhalle

Die Kindertagesstätte verfügt über drei Kindergartengruppen mit je einem Nebenraum und Sanitärbereich und zwei Krippengruppen mit je einem Nebenraum und einem gemeinsamen Wickelraum. Zusätzlich dürfen sich die Kinder über einen Kreativraum, einen Musikraum, einen Therapieraum, der gleichzeitig Bibliothek ist, und eine Mehrzweckhalle (Turnraum) freuen. Für Kinder, die länger in der Kindertagesstätte bleiben, steht ein Schlafraum zur Verfügung. Direkt an den Kindergarten angeschlossen ist ein Garten mit Schaukeln, Rutsche, Tunnel und Kletterstufen sowie Wasserstelle und Sandkasten mit Spielanlage. Auch Fahrzeuge, Hupfbälle, Pferdeleinen und Sandspielsachen stehen den Kindern im Garten zur Verfügung.

In der Einrichtung wird täglich in der eigenen Kindergartenküche von der Hauswirtschaftsleiterin ein frisches Mittagessen zubereitet. Es ist verpflichtet, dass Kinder, die länger als bis 13 Uhr angemeldet sind, an der Mittagsverpflegung teilnehmen.

Wegen Zuspruch soll Kindergarten um zwei Gruppen erweitert werden

Wegen des großen Zuspruchs soll der Kindergarten nun um zwei Gruppen erweitert werden, erklärte Bürgermeister Karl Hörmann auf Anfrage nach der Sitzung. „Es gab bereits Gespräche mit dem Planer über die Erweiterung.“ Weil die Plätze aber schneller benötigt werden, sollen nun Container angeschafft werden.

Hörmann: „Aufgrund des Raumprogramms sind insgesamt 18 Einzelcontainer erforderlich. Diese messen 2,60 mal sechs Meter und sollen direkt vor der bestehenden Kindertagesstätte St. Martin aufgestellt werden. Das Provisorium ist dabei zweigeschossig vorgesehen. Der Bürgermeister rechnet damit, dass die Container zwei bis maximal drei Jahre benötigt werden.

Im Gemeindegebiet gibt es als Betreuungseinrichtungen neben dem Kindergarten St. Martin noch im Ortsteil Lützelburg das Haus für Kinder St. Georg. Weiter gibt’s an der Schule in Gablingen einen Hort, für welchen die Arbeiterwohlfahrt (AWO) die Trägerschaft übernommen hat.

Themen Folgen