Anbau der Turnhalle wird bald abgerissen

Der Anbau der Turnhalle in Anhausen wird bald abgerissen, schon im August soll es mit dem Neubau losgehen.

Im August soll der Neubau in Anhausen starten. Klar ist: Für Hort und Mittagsbetreuung reicht er nicht aus

In Anhausen in der Mehrzweckhalle hatte sich der Gemeinderat Diedorf diesmal zu seiner Sitzung getroffen. Bürgermeister Peter Högg nutzte die Gelegenheit, vor Ort über den anstehenden Umbau zu berichten. „Wir stehen kurz vor Beginn der Maßnahme“, so der Bürgermeister. Zwischen Mitte Juli und Anfang August soll der Abbruch des maroden Anbaus erfolgen.

Der Baubeginn für den neuen Anbau, in dem Umkleiden und Nebenräume der Turnhalle sowie die Mittagsbetreuung und der Hort für Anhausen untergebracht werden sollen, wird noch im August sein. Bis zum Winter soll der Rohbau zumindest im Erdgeschoss fertig stehen. Während der Bauzeit werden an die Halle die restlichen Container der ehemaligen Anlage für Flüchtlinge aus Oggenhof aufgestellt. Hier wird es Umkleiden und Sanitäranlagen geben. Die Halle kann während des Umbaus weiter genutzt werden.

Kurz vor Beginn der Bauarbeiten hatte die Gemeinde noch einmal umgeplant. Weil es inzwischen höhere Fördermöglichkeiten gibt, werden statt 557 Quadratmetern nun 715 Quadratmeter angebaut. In allen Nutzungsbereichen kann nun großzügiger geplant werden. Insgesamt wird der neue Anbau voraussichtlich 3,7 Millionen Euro kosten, die Gemeinde rechnet mit einer Förderung von 1,32 Millionen Euro.

Überrascht hatte nach dem Bericht der Zweite Bürgermeister Thomas Rittel ( CSU) reagiert, dass nun doch 416000 Euro dieser Summe für die Sanierung des Altbaus eingerechnet sind. Dabei geht es auch um den Brandschutz. Dabei habe man doch extra mehrmals nachgefragt, ob der Anbau den Brandschutz im Altbau nicht berühre, so Gemeinderat Frank Wasser (Bürgerunion). Neue Untersuchungen am Gebäude hätten die Notwendigkeit ergeben, so Bürgermeister Högg.

50 neue Plätze in Mittagsbetreuung und Hort wird der Anbau bieten – doch allein für das neue Schuljahr haben sich bereits 60 Kinder für eine der Betreuungen angemeldet. Man werde wohl auch in Zukunft wieder auf die ehemaligen Räume im benachbarten Schulhaus zurückgreifen müssen, so der Bürgermeister auf eine entsprechende Frage von CSU-Fraktionsvorsitzendem Horst Heinrich. (jah)

