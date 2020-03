vor 53 Min.

Anbau für den Kindergarten

Wenn alles gut geht, kann der Betrieb im rund drei Millionen Euro teuren Neubau kommendes Jahr beginnen

Bevor mit dem geplanten Anbau an den Kindergarten Rappelkiste in Altenmünster begonnen werden kann, musste im Gemeinderat noch über die Anbindung des Schmutzwasserkanals entschieden werden. Projektleiter Andreas Klein vom Ingenieurbüro Sweco aus Augsburg erläuterte hierfür mögliche Varianten mit unterschiedlichen Kostenpunkten.

Bisher verläuft der Kanal unter dem nicht unterkellerten Kindergarten im Hennhofer Weg in Richtung Schulstraße und dann zur ehemaligen Kläranlage. Nach längerer Diskussion über die verschiedenen Möglichkeiten entschied sich das Gremium für eine sogenannte circa 180 Meter lange Freispiegelleitung, die an den bestehenden Schmutzwasserkanal vom Gewerbegebiet Nord angeschlossen werden kann. Diese mit 195 000 Euro kalkulierte Maßnahme liegt zwar beträchtlich über den günstigeren Varianten, erscheint aber allen als die vernünftigste und unkomplizierteste Lösung. Sobald die Ausschreibungen erfolgt und die Aufträge erteilt sind, könnte mit den Baumaßnahmen begonnen werden. „Wenn alles gut läuft, kann der Betrieb in dem Neubau, für den drei Millionen Euro veranschlagt sind und circa zwei Millionen Euro Fördergelder erwartet werden, mit dem Kindergartenjahr 2021/2022 aufgenommen werden“, merkte Bürgermeister Bernhard Walter an. (joti)

