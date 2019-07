00:31 Uhr

Anbau für die Kita

Rat entscheidet bald

Die geplante Erweiterung der Kindertagesstätte in Altenmünster kommt langsam voran. Günter Axmann-Finkel und Simone Schneider vom Architekturbüro Axmann + Weiß in Burgau stellten dem Gemeinderat ihre Pläne für das Gebäude vor, das sich an den bestehenden Kindergarten am Hennhofer Weg anschließen und vier Gruppen Platz bieten wird.

Über die Bauausführung und den angestrebten Energiestandard konnte sich der Gemeinderat diesmal allerdings noch nicht einigen, weil ihm keine genauen Zahlen über die Mehrkosten für einen höheren Energiestandard und die dadurch entstehenden Einsparmöglichkeiten vorlagen. Ein Experte soll nun die Kosten berechnen, auf deren Grundlage der Gemeinderat dann so bald wie möglich über die Bauweise entscheiden will.

Aktuell liegen die angenommenen Kosten für den Erweiterungsbau bei rund 2,4 Millionen Euro. Ein höherer Energiestandard (KfW 55 statt KfW 70) dürfte nach Schätzungen der Architekten rund 20 Prozent mehr kosten.

Am 1. August will der Gemeinderat entscheiden, denn die Zeit drängt. Bis spätestens zum 1. September muss die Gemeinde die Pläne und den Förderantrag bei der Regierung von Schwaben einreichen. (hwe)

