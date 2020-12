vor 21 Min.

Andacht für Sternenkinder in Nordendorf

Auf dem Nordendorfer Friedhof steht nun ein Gedenkstein in Form eines Sterns. Er soll an Kinder erinnern, die während oder kurz nach der Geburt gestorben sind.

Von Rosemarie Gumpp

"Sternenkinder sind Kinder, die das Licht des irdischen Lebens nicht oder nur kurz erblicken durften. Wir glauben, dass Jesus Christus sie mit seinem himmlischen Licht ewiglich erleuchtet. Sie sind gestorben, aber nicht vergessen und in Gottes liebender Hand geborgen." Verankert in diesem Glauben fand in der Christkönigskirche in Nordendorf eine Andacht statt. Insbesondere betroffene Eltern, Großeltern, Geschwister und Verwandte hatten sich in der Kirche eingefunden, um den Kindern, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind, zu gedenken.

Gebet für verstorbene Kinder der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf



Nach einer musikalischen Einstimmung betete Pfarrer Norman, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, für alle verstorbenen Kinder, die Familien und Hinterbliebenen. Nach der Lesung und den Fürbitten wurden die Namen der Kinder verlesen. Dabei wurden Teelichter mit dem Feuer der Osterkerze entzündet und auf einem goldenen Holzstern im Altarraum abgestellt – stellvertretend auch für die Kinder, die noch keinen Namen trugen. Leise Musik und Momente der Stille begleiteten diesen eindrucksstarken Teil der Andacht.

Im Anschluss berichtete Barbara Beck, Ansprechpartnerin des Kontaktkreises Sternenkinder Nordendorf, von der Errichtung eines Gedenksteins auf dem Friedhof.

Stein wurde in Form eines Sterns errichtet

Mit Unterstützung der Gemeinde wurde der Stein in Form eines Sterns errichtet. Für alle Betroffenen und insbesondere für Familien, die kein eigenes Grab besitzen, soll dies ein Ort der Trauer und Erinnerung sein. Er kann jederzeit mit Blumen und Kerzen geschmückt werden.

Der Gedenkstein wurde von Pfarrer Norman gesegnet, und die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ein Erinnerungslicht zu entzünden.



Weitere Informationen, Kontakte und Hilfe unter www.sternenkinder-nordendorf.de

Lesen Sie auch:

Themen folgen