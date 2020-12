06:30 Uhr

Angelina ist der neue Star in der Schauspielerfamilie aus Deuringen

Plus Das war schön im Jahr 2020: Es gab auch glückliche Momente im Corona-Jahr. Auch bei den TV-Schauspielern Karlheinz Lemken und seiner Tochter Julia Dahmen.

Von Ingrid Strohmayr

Es sollten die goldenen Zwanziger werden, doch das Jahr 2020 hat uns allen viel abverlangt. Die Corona-Pandemie hat viele Bereiche des Lebens und des Alltags bestimmt. Und dennoch: Es gab auch schöne, glückliche Momente im Jahr 2020. In den nächsten Tagen wollen wir Menschen vorstellen, die erzählen, was schön war. Wir beginnen mit dem Schauspieler Karlheinz Lemken aus Deuringen und seiner Tochter Julia Dahmen, die einen neuen Star in der Familie haben.

Angelina ist der absolute "Superstar" im Hause Lemken-Dahmen. Sie sitzt auf Opas Schoß, ist quietschvergnügt, strahlt und genießt die ganze Aufmerksamkeit um sich herum. "Wenn meine Tochter Julia Dahmen und Schwiegersohn Carlo Fiorito uns aus München mit unserer Enkelin Angelina (6 Monate) in Stadtbergen besuchen, ist die Freude natürlich groß", zeigt sich Schauspieler Karlheinz Lemken glücklich.

Gemeinsame Spaziergänge im Deuringer Wald

Die Familie sieht sich oft. Sie machen gemeinsame ausgedehnte Spaziergänge rund um Deuringen und durch die Westlichen Wälder. "Da unser Schauspieler-Beruf wie viele andere Branchen brachliegt, genießen wir die Zeit miteinander jetzt umso mehr. Mir wurde eine Tournee abgesagt, ansonsten habe ich persönlich nicht viel vermisst", betont Lemken, bekannt aus den TV-Serien "Die Kommissarin" mit der unvergessenen Hannelore Elsner, "Ein Fall für Zwei" und vielen weiteren Fernsehproduktionen. Auch in seiner Heimatstadt Stadtbergen stand Lemken auf der Bürgersaal-Bühne und begeisterte das Publikum in den Theaterproduktionen "Morgen hör ich auf", "Das Verhör" und "Kapriolen mit Juliette".

Natürlich hat der TV-Star 2020 auch einige Dinge vermisst. Er nennt die Sauna und sein wöchentliches Schwimmen ebenso wie die Theater- und Kinobesuche. Schade fand er auch, dass er bei seinen Wanderungen nirgendwo einkehren konnte, um wenigstens mal einen Espresso zu trinken. Durch seinen geregelten Tagesablauf und viel Zuversicht sei er gut durch die Krise gekommen, so Lemken. "Ich habe die Zeit genutzt, ein neues Theaterstück, eine Komödie, zu schreiben, das bereits einen renommierten Verlag gefunden hat und kürzlich von der 'Komödie im Bayerischen Hof' in München angefordert wurde." Ob und wann es dort zur Aufführung kommt, steht in den Sternen. Das Theater muss erst einmal die verschobenen Produktionen nachholen. Als angenehmen Nebeneffekt der Krise sieht er auch die Tatsache, dass man bei dem derzeitigen Stillstand nicht mehr das Gefühl hat, etwas zu versäumen. Dabei bedrückt ihn allerdings der Gedanke an die unzähligen Menschen, deren Existenz durch die Pandemie aufs Äußerste bedroht ist.

Schauspieler Karlheinz Lemken ist jetzt Vierfach-Opa

Sein ganz persönliches Highlight 2020 und natürlich auch das von Ehefrau Andrea Dahmen war die Geburt von Enkelin Angelina. "Nach den drei Jungs Joshua, Mikosch und Emilio (20, 16, 12 Jahre) hat uns Julia noch mit einem gesunden Mädchen beglückt, womit wir gar nicht mehr gerechnet hatten", freut sich der stolze Vierfach-Opa.

" Corona hat auf jeden Fall zwei Seiten. Einerseits mussten mein Mann Carlo und meine Schwiegereltern unser Restaurant, das Tassilo da Sebastiano in München zum zweiten Mal schließen, was natürlich immense, finanzielle Einbußen zur Folge hat", erklärt Tochter Julia Dahmen. Andererseits genieße sie die zuvor noch nie dagewesene Zeit mit Baby Angelina und den Jungs, die die kleine Schwester regelrecht anhimmeln und ganz vernarrt in sie sind. "Angelina ist ein Geschenk, war eine echte Überraschung, als sie sich ankündigte, da die Familienplanung längst abgeschlossen war", lacht die Schauspielerin, bekannt aus den Fernsehproduktionen "Das Traumschiff", "Rote Rosen", "Marienhof" oder "Alle meine Töchter". "Ich bin bis Mitte nächsten Jahres in Elternzeit. Was dann kommt, wird man sehen. Wichtig ist jetzt erst einmal, dass wir gesund bleiben und gut aufeinander aufpassen."

Lesen Sie auch:

Themen folgen