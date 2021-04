Angetrunkener Autofahrer verletzt sich bei Unfall nahe Bonstetten

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Montag bei Bonstetten gekommen. Ein angetrunkener Autofahrer musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein 29-Jähriger ist nach einem Autounfall bei Bonstetten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Laut Polizei war der Mann am Montag gegen 17 Uhr auf der der Kreisstraße zwischen Bonstetten und Heretsried unterwegs. Als der Mann einen vor ihm fahrenden Traktor überholen wollte, setzte der Fahrer des Bulldogs gleichzeitig zum Linksabbiegen an. Trotz Brems- und Ausweichmanöver kam es noch zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Gesamtschaden in Höhe von 7500 Euro verursacht wurde.

Beim Zusammenprall verletzte sich der Autofahrer leicht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Pkw-Lenker Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte den Wert von 0,5 Promille an. Der Führerschein des jungen Manns wurde sichergestellt. Im Einsatz waren etwa 20 Kräfte der Feuerwehr Bonstetten. (kinp)