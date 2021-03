11:30 Uhr

Angst vor Hetze: Livestreams aus Gersthofer Ratssitzungen bleiben tabu

Plus Mit der Live-Übertragung der Stadtratssitzungen wollten die Gersthofer Fraktionen das Interesse an der Kommunalpolitik verstärken. Daraus wird nun aber nichts.

Von Gerald Lindner

Wer hören und sehen will, was im Gersthofer Stadtrat passiert, der muss sich persönlich in den Sitzungssaal begeben. Denn eine Live-Übertragung des Internets ist jetzt an der Mehrheit im Stadtrat gescheitert. Einer der Gründe dafür: die Angst vor Hetze in sozialen Netzwerken.

Auf Antrag von Freien Wählern, SPD/Grünen und W.I.R. wurden zunächst die Stadträte sowie führende Mitarbeiter der Stadtverwaltung anonym abgefragt, ob sie einer solchen Liveübertragung, wie sie beispielsweise die Stadt Augsburg und die Gemeinde Emersacker eingeführt haben, überhaupt zustimmen. Eine Übertragung in Ton befürworteten 15 Stadträte, dagegen waren zwölf. Eine Übertragung in Bild lehnten 13 ab, 14 stimmten zu. Bei den Mitarbeitern stimmen 17 gegen Tonübertragungen, acht reagierten positiv, eine Übertragung in Bild lehnten 20 ab, fünf hatten keine Einwände.

Die Stadtverwaltung hatte überdies mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz sowie dem des Landkreises Augsburg gesprochen und meldete vor allem datenschutzrechtliche Bedenken an. "Die Direktübertragung von öffentlichen Gemeinderatssitzungen im Internet stellt datenschutzrechtlich eine Übermittlung personenbezogener Daten weltweit an eine Vielzahl unbestimmter Personen dar", erklärte Elena Gillmann von der Verwaltung. Betroffen seien davon nicht nur Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung, sondern auch Bürger, deren Angelegenheiten in eines Sitzung personenbezogen behandelt werden. Weiter seien auch Zuhörer betroffen, wenn sie auf den Aufnahmen erkennbar sind oder ein Rückschluss auf ihre Person möglich sei.

Geht die Spontanität im Gersthofer Rat verloren?

Bild und Ton im Internet könnten von jedem abgerufen, aufgezeichnet und ausgewertet werden und die weitere Verwendung dieser Aufnahme sei nicht abzusehen, gab Elena Gillmann weiter zu bedenken. Außerdem müsse die Einwilligung der betroffenen Personen eingeholt werden. Dies dürfe nicht unter Druck geschehen, so Gillmann weiter.

Bürgermeister Michael Wörle ging noch weiter: "Wollen wir die Mitarbeiter der Verwaltung der Hetze und persönlichen Angriffen im Internet aussetzen", fragte er. Offenbar wüssten viele der Stadträte nicht, wie rau der Umgangston in den sozialen Netzwerken Gersthofens sei. "Ich werde zum Schutz der Mitarbeiter diesen nicht erlauben, bei Livestreams aus dem Stadtrat aufzutreten", machte er deutlich.

Bedenken wegen hoher Kosten

Zudem seien hohe Kosten für die Anschaffung der für Live-Übertragungen erforderlichen Ausrüstung zu erwarten. Gegebenenfalls müssten die Stadträte und die Vertreter der Verwaltung dann künftig im Sitzungssaal vom Rednerpult aus sprechen, was ebenfalls die Spontanität von Äußerungen beeinträchtigen könnte.

Simon Drüssler (FW) pflichtete ihm bei: "Hier geht es um Grund- und Persönlichkeitsrechte einer jeden Person in diesem Raum." Außerdem vergesse das Internet nichts. Frank Arloth (CSU) entgegnete: "Hass und Hetze im Netz gehen nicht - man kann sich beim Hatespeech-Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung melden." Zwar seien in der Millionenstadt München lediglich 1000 Bürgerinnen und Bürger per Livestream bei Sitzungen mit dabei. "Aber das sind schon wesentlich mehr als zuvor", so Arloth.

"Wenn wir Streaming einführen, müsste sich die Struktur der Sitzungen deutlich ändern", sagte Josef Koller (W.I.R.). "Dann dürfte es nicht mehr so wie jetzt die ständige Wiederholung von Sitzungsbeiträgen durch verschiedene Stadträte geben." Herbert Lenz (FW) fragte: "Ist der Nutzen von Liveübertragungen tatsächlich so groß, dass wir in Kauf nehmen, dass sich Ratsmitglieder nicht mehr trauen, sich frei zu äußeren?" Zumal man ja nur einen Bruchteil der Bürger dazu motivieren könne, sich eine Sitzung per Livestream anzusehen. "Bei mindestens 75 Prozent der Sitzungen, an denen ich seit 1984 teilgenommen habe, war nicht einmal ein einziger Bürger anwesend", sagte Peter Schönfelder. "Verwenden wir das Geld lieber für unsere Kindergärten und Schulen", forderte er.

Was auf der Gersthofer Homepage veröffentlicht werden soll

Mit 18:13 Stimmen wurde schließlich die Liveübertragung von Sitzungen ins Internet abgelehnt. Einstimmig wurde beschlossen, dass künftig kurze Zusammenfassungen der Sachverhalte in den Tagesordnungspunkten vor der jeweiligen Sitzung auf der städtischen Homepage veröffentlicht werden - sobald die dafür notwendigen personellen und technischen Ressourcen vorhanden sind. In einem Probelauf sollen kurze redaktionelle Zusammenfassungen, zum Beispiel ein Beschluss und das Abstimmungsverhalten auf der Homepage veröffentlicht werden.

Anklang fand bei den Räten auch ein Vorschlag von Michael Wörle: Einmal im Monat sollen die aktuellen Topthemen der Stadtratsarbeit von den Fraktionsvorsitzenden erläutert und von einem professionellen Experten moderiert werden. Ein solches Format sollen die Räte gemeinsam entwickeln.

