Anhänger überrollt 20-jährigen Arbeiter in Dinkelscherben

Beim Entladen eines Anhängers in Dinkelscherben strauchelt der Arbeiter und wird vom Anhänger überrollt. Er muss verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Betriebsunfall in Dinkelscherben ist am Dienstag ein 20-jähriger Arbeiter von einem Anhänger überrollt worden. Der junge Mann musste mit einer Oberschenkelverletzung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden

Nach Auskunft der Polizei wollte der 20-Jährige um 12.30 Uhr auf einem Firmengelände an der Marktstraße zwei mit Erde gefüllte Mörtelkübel entladen. Die Kübel standen in einem kleineren Anhänger, der wiederum auf einen größeren Anhänger geschoben und dort gesichert worden war.

Um sich das Entladen leichter zu machen, wollte der Arbeiter alleine den kleineren Anhänger herunterschieben. Dazu legte er zwei Rampen an. Beim herunterrollen des beladenen Anhängers geriet der 20-Jährige jedoch ins Straucheln und der Anhänger rollte ihm über den rechten Oberschenkel. Er wurde mit einer Quetschung zur weiteren Versorgung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Mit im Einsatz befanden sich auch 15 Kräfte der Feuerwehr Dinkelscherben. (thia)