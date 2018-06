vor 19 Min.

Anhausen bejubelt den Aufstieg

100 Fans begleiten die Damen zum Finale. Sie wurden nicht enttäuscht. Ihr Verein ist jetzt Schwabens Nummer zwei

Nachdem die Frauenmannschaft des SSV Anhausen sich am vergangenen Mittwoch in einer begeisternden Partie die Tabellenführung in der Bezirksoberliga vom FC Königsbrunn geholt hatte, trat sie im letzten Punktspiel und „Aufstiegsendspiel“ beim SV Grasheim (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) von Anfang an mit großem Selbstbewusstsein auf.

Begleitet von mehr als 100 Anhängern, waren die Gäste jederzeit Herr der Lage und setzten die Heimelf gehörig unter Druck. Im Angriff fehlte zunächst allerdings die letzte Konsequenz, um aus den zahlreichen Chancen etwas Zählbares zu machen. Es dauerte bis kurz vor der Halbzeit, ehe Isabella Schalk das erlösende und hoch verdiente 1:0 markierte (38.). Gegen die sich tapfer wehrenden Gastgeberinnen gelang dem SSV trotz massiver Überlegenheit bis zur Pause kein weiterer Treffer.

Als dann Mitte der zweiten Hälfte Anhausen mit einem Doppelschlag durch Isabella Schalk (66.) und Lena Wiedenmann (71.) auf 3:0 erhöhte, war die Entscheidung gefallen und die Meisterschaft in trockenen Tüchern. Nach dem Schlusspfiff lagen sich die überglücklichen Anhauser Spielerinnen in den Armen und vergossen Freudentränen.

Erreicht wurde der Erfolg fast ausschließlich mit Eigengewächsen, der Dorfverein aus dem Augsburger Land ist jetzt die Nummer zwei im schwäbischen Frauenfußball. Zu diesem Erfolg haben nicht nur die beiden Trainer Johann Wenni und Christoph Gumpp, sondern auch der außergewöhnliche Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und das gesamte Umfeld im Verein beigetragen. (zer)

SV Grasheim: Christina Bichler, Sandra Dittenhauser, Katharina Kopold, Eva Seidl, Annalena Blank, Anja Geistbeck, Lisa Maillinger, Elke Schropp, Stefanie Bauch, Johanna Mair, Mia Knöferl, Julia Mergel, Julia Krabler, Theresa Herbst;

SSV Anhausen: Hanna Lehmeyer, Isabella Schalk, Stephanie Funk, Lotta Edelmann, Lena Wiedenmann, Maria Schimunek, Martina Micheler, Nele Baumgarte, Sabrina Heinzl, Johanna Kramer, Sabine Custodis, Katherine Kramer, Yasmin Sparig, Anna Kronwitter;

Tore: 0:1 Isabella Schalk (38.), 0:2 Isabella Schalk (66.), 0:3 Lena Wiedenmann (71.); Schiedsrichter: Manfred Häckel

Zuschauer: 150

