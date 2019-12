30.12.2019

Anja Bigelmaier ist jetzt an der Spitze

Die Schützen in Oberschöneberger feiern ihre Leistung

Bei der Weihnachtsfeier des Schützenvereins Reischenau Oberschöneberg konnte Vorsitzender Thomas Kröner zusammen mit seiner Stellvertreterin Michaela Unterholzner zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereines begrüßen. Und auch sportlich wurden Erfolge verbucht.

So konnten sich im Pokalschießen der Schülerklasse Junja Seibold und in der Jugendklasse Anja Bigelmaier durchsetzen. Der Vereinspokal der Damen ging an Johanna Reif, in der Schützenklasse setzte sich Bernd Seibold durch und der Pokal in der Altersklasse ging an Ulrich Deffner.

Bei der Auszeichnung des Vereinsmeisters konnte sich in der Schülerklasse Manuel Mau durchsetzen, die Jugend dominierte Anja Bigelmaier mit einem Schnitt von 194,1 Ringen. Sie wurde mit diesem hervorragenden Schnitt, welcher im Verein noch nie erreicht wurde, auch zum zweiten Mal hintereinander Gesamtvereinsmeister von Oberschöneberg und verdrängte nun zum zweiten Mal Bernd Seibold von der großen Vereinsmeistertafel im Vereinsheim. Die Auszeichnung bei den Damen ging an Ulrike Miller, in der Altersklasse sicherte sich Max Rothfelder sen. den Titel. Bester Schütze in der Schützenklasse wurde Bernd Seibold. Stefan Seibold konnte sich als Sieger der Luftpistolenwertung feiern lassen.

Für weihnachtliche und besinnliche Stimmung sorgte das Bläserduo Matthias Seifert und Konrad Zott, der Gitarrensolist David Knöpfle und der Schützenchor.

Für Auflockerung und zahlreiche Lacher gab es außerdem das Theaterstück der Schützenjugend, die unter der Leitung von Heidi Bentele und Ramona Spengler-Seibold vorgetragen wurde. Wer an diesem Abend leider verhindert war oder das Theater noch einmal sehen möchte, kann dies dann beim traditionellen Drei-Königs-Kaffeekränzchen am Montag, 6. Januar, ab 13.30 Uhr im Vereinsheim in Oberschöneberg bei Kaffee und Kuchen genießen. (AL)