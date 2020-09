00:31 Uhr

Anlaufstelle für Bürger mit Behinderung

In Bonstetten gibt es jetzt einen Beauftragten für Inklusion

„Die Inklusion von Behinderten muss an die Öffentlichkeit gebracht werden.“ Diese Worte hat sich Mark Miller, Gemeinderat und nun erster Behindertenbeauftragter in Bonstetten, zum Ziel gesetzt. Mehrere Gemeinden im Landkreis Augsburg haben schon einen solchen Beauftragten gewählt, nun zog Bonstetten nach. In der vergangenen Gemeinderatssitzung ließ sich Miller, der für die CSU im Gremium ist, als einziger Kandidat zum Behindertenbeauftragten wählen.

Als solcher kann Miller Entscheidungen nicht eigenständig treffen, sondern steht dem Gemeinderat beratend zur Seite. Seine Haltung ist klar: „Ich bin ein starker Verfechter davon, dass die Demokratie Inklusion benötigt“, sagt Miller. Er meint damit zum Beispiel die Installation von Aufzügen oder Behindertentoiletten in Neubauten. Was auf ihn zukommt, wisse Miller noch nicht. „Bisher hat das ja der Bürgermeister mitgemacht“, sagt der Bonstetter. Kontakt zu Behinderten aus seinem Dorf hatte Miller bisher noch nicht. Der gebürtige US-Amerikaner, der bis zu seinem 16. Lebensjahr im Bundesstaat Ohio wohnte, ist seit März dieses Jahres zum ersten Mal im Gemeinderat vertreten. In Bon-stetten wohnt er seit 2011. (tobsc)

Für Fragen und Anregungen steht Mark Miller unter mark.miller@bonstetten.de zur Verfügung.

