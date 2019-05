Anleitung für ein tägliches Gebet

Bei einem Gottesdienst wurde das Einsatzfahrzeug der Wehr in Dinkelscherben gesegnet

Jugendliche vom Partnerschaftsverein Stadtbergen haben die Kirche besucht. Wenige Stunden später stand das Bauwerk in Flammen

Gersthofen

Schlangestehen und Taschencheck: Ärger bei Mr. Dax in Gersthofen

Plus Das Programm des früheren Börsianers Dirk Müller begann zum Ärger der Besucher in Gersthofen fast eine Stunde später. Was der Veranstalter dazu sagt.