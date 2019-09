vor 27 Min.

Anna Strohmayr rockt „Voice of Germany“

Junge Sängerin aus Stadtbergen überzeugt vor Millionenpublikum

Anna Strohmayr aus Stadtbergen rockt „The Voice of Germany“ 2019: Die junge Sängerin überzeugte am Donnerstag in den sogenannten Blind Auditions Publikum und Jury und wird weiter vor einem Millionenpublikum an den Fernsehgeräten auftreten.

Kurz zur Erklärung: „The Voice of Germany“ ist eine Show, die seit acht Jahren von den Sendern Pro 7 und Sat. 1 ausgestrahlt wird und in der Gesangstalente gecastet werden. Zuletzt sahen laut Mediaanalysen mehr als drei Millionen Menschen die Sendungen.

In der ersten Phase, den sogenannten Blind Auditions, müssen die Teilnehmer vorsingen. Die Jurymitglieder – bekannte Künstler – sitzen mit dem Rücken zu den Teilnehmern. Diese kommen eine Runde weiter, wenn er mindestens eine der vier Jurystimmen erhält. Haben sich mehrere Jurymitglieder umgedreht, wählt der Kandidat seinen Coach für die weiteren Runden.

Anna Strohmayr aus Stadtbergen – sie stellte sich in der Show als Augsburgerin vor – sang bei „Nothing compares 2 U“ von Sinéad O’Connor – und überzeugte die komplette Jury. Alle vier Juroren drehten sich während des Songs um und hatten geradezu Jubelarien für die Kandidatin übrig. Lediglich Rae Garvey kritisierte ihre Stimme ein wenig. „Das ist natürlich das Best- Case-Szenario, dass ihr euch alle umgedreht habt“, sagte Anna – und entschied sich prompt für das Team von Rae Garvey.

Der irische Sänger und Gitarrist war bereits vor vier Jahren Juror bei „The Voice of Germany“. Bekannt geworden ist Garvey mit der Band Reamonn („Supergirl“), die sich im Jahr 2010 auflöste.

Für Anna Strohmayr ist das Weiterkommen in den Blind Auditions nur der erste Schritt. Nun folgen die sogenannten Battles, die ebenfalls im TV auf Pro 7 und Sat.1 ausgestrahlt werden. Zwei bis drei Kandidaten von einem Coach-Team treten zusammen auf.

Konzertauftritte ist die junge Frau aus Stadtbergen, die in Augsburg das Gymnasium bei St. Stephan besucht hat, gewöhnt. Sie ist Mitglied der Augsburger Pop-Gruppe Hausnummer 13. Nina Wörle, Marie Wörle, Sabeetha Krüger und eben Anna Strohmayr, eine eingeschworene Mädelsclique, bilden den Kern der Augsburger Popband.

Ehemaliger Treffpunkt der Musikerinnen war lange eine Sitzbank in Augsburg, gelegen an einem Haus mit der Nummer 13 – deshalb der Name. Hinzu kam noch Kontrabassist Felix Bernert dazu. 2019 erschien das Debütalbum „13a“, das die Gruppe mehrfach live präsentierte.

Vor der Sendung am Donnerstagabend postete Anna Strohmayr in einem sozialen Netzwerk: „Glaubt mir, ich kann’s selbst noch nicht fassen. Mein Herz zerspringt vor Vorfreude und Dankbarkeit Teil dieser riesigen Sache zu sein, von der ich jahrelang nur zu träumen wagte.“

Und der Traum geht weiter.

Themen folgen