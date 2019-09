27.09.2019

Annemarie Probst bleibt Chefin des VdK

Der Ortsverband wächst. Bei dem Treffen geht es auch um die Rente

Wiedergewählt wurde Annemarie Probst als Vorsitzende des Meitinger VdK-Ortsverbandes. Ihr zur Seite steht als Zweiter Vorsitzender Herbert Quis. Kassenwart ist Anton Muschler und Schriftführerin Elisabeth Muschler. Zu Besitzer wurden Kerstin Heider (neu), Gerlinde Schwegler und Gerhard Kempf gewählt.

Annemarie Probst ist seit 2018 auch im Kreisverband Dillingen-Wertingen im erweiterten Vorstand tätig. In ihrem Rückblick stellte sie einige Veranstaltungen wie beispielsweise die Geburtstagsbesuche bei Vereinsangehörigen ab dem 80. Lebensjahr, die Haussammlung und die Vorführung des Films „Ich, Du, Inklusion“ in den Vordergrund.

„Derzeit gehören dem Ortsverband 248 Mitglieder an. Die Tendenz ist steigend“, gab Probst bekannt. Der Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Dillingen-Wertingen, Georg Böck, referierte über die aktuelle Kampagne des VdK in Sachen „Rente für alle“. Er betonte: „Wir benötigen eine gute Rente, keine Altersarmut.“ Im Jahr 2030, so der VdK Kreisvorsitzende, werde laut einer Studie jeder fünfte Rentner von Altersarmut betroffen sein, obwohl er jahrzehntelang gearbeitet hat.

Über einen soliden Kassenstand informierte Kassenwart Anton Muschler. Zweiter Bürgermeister Werner Grimm sagte: „Der VdK-Ortsverband in Meitingen blüht in den vergangenen Jahren förmlich auf, denn er setzt sich vehement für die Belange der schwachen Bürgerschaft ein, was dazu beiträgt, dass die Mitgliederzahl ständig anwächst.“ Abgerundet wurde der Nachmittag mit Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für 20-jährige Zugehörigkeit zum VdK-Sozialverband Bayern wurden von Annemarie Probst und Georg Böck mit dem Treueabzeichen in Gold Erich Reichel, Christine Schey und Georg Frey ausgezeichnet. (peh)

