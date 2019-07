00:32 Uhr

Antrag: Waldstraße vertagen

Fraktionen wollen mehr Zeit zur Debatte

Auf der Tagesordnung der Sitzung des Neusässer Stadtrats am Donnerstag, 4. Juli, steht „Ausbau der Waldstraße“ mit Beschlussfassung. Wie berichtet hatte sich der Planungs- und Umweltausschusss vergangene Woche damit befasst und mit den Stimmen der CSU eine Empfehlung dafür abgegeben. Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler/FDP und SPD beantragen nun, den Punkt von der Tagesordnung abzusetzen und zu vertagen.

Begründung: Der Ende Juni eingereichte Vorschlag von Mitgliedern der Interessengemeinschaft Waldstraße bedürfe noch der Zeit zur Diskussion, heißt es in dem von den drei Fraktionen gemeinsam verfassten Antrag. Die Anwohner erklärten darin zum Beispiel, den Mülltonnentransport in Eigenregie zu übernehmen bzw. in Auftrag zu geben sowie das Wenden von (Einsatz-)Fahrzeugen auf privaten Garageneinfahrten per Grunddienstbarkeit zu sichern. Diese Vorschläge müssten sowohl mit der Interessengemeinschaft als auch in den Gremien des Stadtrats besprochen werden. Eine Beschlussfassung in der kommenden Sitzung des Stadtrats sei daher „verfrüht“. (kar)

