Anwohnerin nach Unfall in Thierhaupten: „Wir hatten tausend Schutzengel“

In den Garten von Stefanie Wodnik aus Thierhaupten krachte am Dienstagmorgen ein tonnenschwerer Lastwagen. Der Fahrer, ein 39-Jähriger, wollte einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Darin saß ein 18-Jähriger.

Plus Ein 18-jähriger Fahranfänger verliert die Kontrolle über sein Auto. Das kracht gegen einen Laster, der von der Straße abkommt und alles niederwälzt – doch alle sind wohl auf.

Von Philipp Kinne

Stefanie Wodnik sitzt früh morgens zuhause und trinkt Kaffee. Alles wie immer. Doch dann kracht es. Es geht ganz schnell. Ein lauter Knall, der Gartenzaun bricht, schwere Betonteile fliegen wie Kieselsteine durch die Luft. Als Wodnik aus ihrem Fenster blickt, bietet sich ihr ein schreckliches Szenario. Ein Lastwagen steht in ihrem Garten. Um das Fahrzeug herum ist alles verwüstet. „Ich war einfach nur geschockt“, sagt die Frau aus Thierhaupten.

Zehn Minuten vor dem Unfall hatte Stefanie Wodnik gerade noch ihr kleines Gartentürchen abgesperrt. Nachdem der tonnenschwere Laster dagegen krachte, ist davon nicht mehr viel übrig. Wodnik: „Wir hatten tausend Schutzengel, die am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr an der Wertinger Straße in Thierhaupten gewacht haben müssen.“ Denn alle Beteiligten hatten riesiges Glück im Unglück. Ein 18-jähriger Fahranfänger und ein 39-jähriger Fahrer eines Edeka-Lasters wurden nur leicht verletzt.

Das Auto des Fahranfängers, der beim Unfall nur leicht verletzt wurde. Bild: Stefanie Wodnik

18-Jähriger verliert in Therhaupten die Kontrolle über seinen Wagen

Gegen 6.15 Uhr fuhr der 18-Jährige laut Polizei mit seinem Wagen auf der Meitinger Straße in Richtung Westen. Plötzlich geriet er auf die Gegenfahrbahn. Offenbar aus Unachtsamkeit, wie die Polizei mitteilt. Der Fahranfänger übersah einen entgegenkommenden Lastwagen. Der 39-jährige Fahrer konnte noch leicht nach rechts ausweichen und einen frontalen Zusammenstoß mit dem Wagen des 18-Jährigen verhindern, heißt es im Bericht der Polizei. Beide Fahrzeuge kollidierten dennoch an der vorderen linken Seite.

Durch die Wucht dieses Aufpralls wurde der Wagen des 18-Jährigen auf die rechte Fahrbahn zurückgeschleudert. Der Sattelzug kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Lastwagen hinterlässt an Meitinger Straße eine Spur der Verwüstung

Völlig außer Kontrolle wälzte der Lastwagen auf einer Strecke von etwa 20 Metern alles nieder. Er krachte gegen das Gartentor von Stefanie Wodnik, gegen Betonsäulen, Hecken und Sträucher. Laut Polizei wurden Betonbrocken sogar in einen etwa 15 Meter entfernten Garten geschleudert. Zum stehen kam das tonnenschwere Fahrzeug schließlich am Garten von Wodnik. Ihr Haus liegt direkt an der Straße und an einer Ampel. Bis zum Mittag war die Meitinger Straße voll gesperrt. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten von einem Kran geborgen werden.

Auf einer Strecke von etwa 20 Metern hinterließ der Lastwagen eine Spur der Verwüstung. Bild: Marcus Merk

Feuerwehren aus Thierhaupten und Meitingen im Einsatz

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Thierhaupten und Meitingen, die Kreisbrandinspektion sowie Rettungsdienst und Polizei. Um kurz nach 6 Uhr – teilt die Feuerwehr Thierhaupten mit – ging die Alarmierung wegen des Unfalls ein. Gemeldet wurde auch eine im Auto eingeklemmte Person – vermutlich der junge Autofahrer. Vor Ort bestätigte sich dieser Verdacht glücklicherweise aber nicht, teilt die Feuerwehr Thierhaupten mit.

„Wenn ich mir die Bilder von gestern ansehe, können wir froh sein dass nur mein Garten gelitten hat und sonst nichts“, sagt Stefanie Wodnik am Tag nach dem schrecklichen Unfall. Sie ist froh, dass zu dieser Zeit keine Schulkinder an der Ampel standen, an welcher der Lastwagen nur knapp vorbei schrammte, bevor er durch den Gartenzaun brach.

