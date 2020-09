11:25 Uhr

Anzeige: Fahrer zeigt nach Überholen den Stinkefinger

Zu einer unschönen Begegnung zwischen zwei Autofahrern ist es am Dienstag in Welden gekommen. Nun hat ein 49-Jähriger eine Anzeige am Hals.

Eine Anzeige wegen Beleidigung hat ein 49-Jähriger Opel-Fahrer am Hals. Der Mann soll am Dienstag gegen 16 Uhr einer 54-jährigen BMW-Fahrerin in Welden über eine längere Strecke mit sehr geringem Abstand gefolgt sein. Die Fahrerin fühlte sich dadurch laut Polizei offenbar genötigt und reduzierte ihre Geschwindigkeit noch weiter. Als der Opel-Fahrer die Frau schließlich überholte, soll er ihr den Stinkefinger gezeigt haben. Die Frau erstattete Anzeige wegen Nötigung und Beleidigung. (kinp)

