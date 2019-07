00:32 Uhr

Applaus für den „Sommernachtskrach“

Schülerkonzert des „Beathof“ Leitershofen

Bis auf den letzten Platz war der Stadtberger Bürgersaal gefüllt, als die Krachmacher und Blechgeschwister des Beathof-Musik-Instituts (Leitershofen) das Jahresabschlusskonzert eröffneten.

Die Schüler der Musikschule, darunter auch jene der Brasserei Großaitingen, zeigten bei ihrem „Sommernachtskrach“, dass sie neben ihrem Instrument auch die Performance als festen Teil der Musik verstanden haben. Unter dem Motto „Gemeinschaft“ wurden aus den Unterrichtsfächern Schlagzeug, Bass, Trompete, Gesang, Chor, Klavier und Gitarre eigene Ensembles geschaffen, Stücke arrangiert und diese in wochenlanger Vorbereitung einstudiert.

Unter tosendem Applaus bewiesen die Kinder ihr Können in den unterschiedlichsten Genres der Popularmusik in einem professionellen Rahmen mit Moderation und Videopräsentationen. Viel Beifall gab es darüber hinaus für die per Videoclip übermittelten ganz persönlichen Grüße des Weltstars Kat Frankie, einer australischen Singer-Songwriterin und Gitarristin, die in Berlin lebt.

„Wir wollen, dass möglichst alle Schüler – unabhängig von ihrem aktuellen musikalischen Level – auf der Bühne dabei sein können“, so die beiden Brüder Valentin und Dominik Scherer, die 2013 den Beathof ganz nach ihren Vorstellungen eines gemeinschaftlichen Musikinstituts mit eigenem Unterrichtskonzept gegründet haben.

Simon Berchtenbreiter zeigte, wie man selbst mit einem quietschenden Gummihuhn ein Percussion-Solo spielen kann, und brachte damit den ganzen Saal zum Lachen. (inst)

