Aquaplaning: Junge Frau rammt auf der A8 einen Lkw

Die Bergungsarbeiten dauern sechs Stunden. Das THW muss erst die Ladung ausräumen - es war Gefahrgut. Der aktuelle Polizeireport.

Knapp 100 000 Euro Sachschaden und rund sechs Stunden Aufräumarbeiten waren die Folgen eines Unfalls am Donnerstagabend auf der A8 bei Adelsried in Richtung Stuttgart. Eine 29-jährige Autofahrerin war gegen 20.20 Uhr im starken Regen durch Aquaplaning ins Schleudern geraten und seitlich gegen ein Lastwagen geprallt. Dieser kam dadurch von der Straße ab und fuhr gegen eine Böschung. Da das Gespann Gefahrengut geladen hatte und der Anhänger durch den Aufprall umgekippt war, musste das THW aus Schwabmünchen zuerst den Lastwagen leerräumen. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Horgau und Adelsried. Erst gegen 2.15 Uhr war die Arbeiten in der Freitagnacht beendet. Die junge Frau wurde beim Unfall verletzt und musste ins Klinikum Augsburg.

Erneut Elektrowerkzeug gestohlen

Erneut haben es Diebe auf Elektrowerkzeuge abgesehen. In diesem Fall wurde im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, in Reutern, Hoher Weg, die Schiebetür eines Transporters aufgebrochen. Die erbeuteten Elektrowerkzeugmaschinen haben laut Polizei ein Wert von rund 1100 Euro. Auch in Altenmünster-Unterschöneberg haben Diebe zugeschlagen. Sie brachen ein Garagen- und Stalltor der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich Am Ängerle in Unterschöneberg ausgebrochen. Die Diebe entwendeten daraufhin Elektrowerkzeuge und zwei Fahrräder im Gesamtwert von knapp über 5000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100 Euro. Im Zuge der Ermittlungen zum aufgebrochenen Baucontainer in Adelsried fandet die Polizei aktuelle nach einem silbernen oder grauen Pkw-Kombi ähnlich einem Mercedes-T-Modell oder Volvo-Kombi. Das Fahrzeug hätte laut einer Zeugenaussage ein kantiges Aussehen wie ein „Leichenwagen“. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0.

Defekter Toaster löst Feuerwehreinsatz aus

Eine festgeklemmte Scheibe Brot hat am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz in Diedorf ausgelöst. Eine 79-jährige Frau wollte sich um 11.45 Uhr einen Toast machen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts warf das Gerät aber die Brotscheibe nicht aus. Dies hat die Seniorin laut Polizei nicht sofort bemerkt. Es kam zur Rauchentwicklung, die den Brandmelder auslöste. Die Diedorfer Feuerwehr konnte die Ursache schnell finden. Schaden entstand keiner und es wurde auch niemand verletzt.

Rollerfahrerin verletzt sich bei Ausweichmanöver

Schwer verletzt hat sich eine Rollerfahrerin am Donnerstagmorgen um 7.40 Uhr bei einem Unfall in Gersthofen. Eine 44-jährige Autofahrerin fuhr zu der Zeit auf der Theresienstraße in nördlicher Richtung. An der Kreuzung zur Feldstraße übersah sie nach Angaben der Polizei offensichtlich die von rechts kommende Zweiradfahrerin, die Vorfahrt hatte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 48-jährige mit dem Roller aus und stürzte. Dabei wurde sie laut Polizei schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Augsburg eingeliefert werden. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Spurwechsel führt zu Unfall mit einem Radfahrer

Der abrupte Spurwechsel eines Radfahrers hat am Donnerstagabend zu einem Unfall auf der B 300 geführt. Ein 25-Jähriger war um 18.30 Uhr mit seinem Rennrad von Diedorf kommend in Richtung Augsburg unterwegs. Auf Höhe Vogelsang kurz nach der Einmündung in die Gessertshauser Straße zog er unvermittelt nach links zur Fahrbahnmitte hin. Eine nachfolgende 34-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem Radfahrer. Der Mann zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde ins Klinikum Augsburg eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf 1300 Euro.

4000 Euro Schaden am geparkten Dacia

Einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro hat ein Unbekannter an einem geparkten Dacia Duster verursacht. Der Wagen war von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 11.30 Uhr, im Innenhof des Drogeriemarkts Müller in der Augsburger Straße in Gersthofen geparkt. In der Zeit hat laut Polizei offenbar ein anderes Auto den Dacia gestreift. Vor allem die rechte Fahrzeugseite wurde erheblich beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher an die Polizei in Gersthofen, Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

