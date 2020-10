vor 17 Min.

Arbeiten an Stromleitung dauern noch zwei Wochen

Monteure sind auf einen Strommast am Wasserkraftwerk Ellgau geklettert. Sie erneuern dort die 110-Kilovolt-Stromleitungen.

Plus An der 110-kV-Leitung zwischen Ellgau und Meitingen wird seit knapp einem Monat gearbeitet. Was der Vorteil der neuen Stromleitungen ist.

Von Tobias Schertler

Im Lechtal wird traditionell viel Strom transportiert. Zwischen Meitingen und Ellgau wird derzeit zu Modernisierungszwecken an einer 110 Kilovolt starken Freileitung gearbeitet. Das Unternehmen ersetzt die vor über 30 Jahren installierten Leitungen durch leistungsstärkere, sogenannte Hochtemperatur-Leiterseile.

Damit die Energie aus Wasser- und Windkraft sowie Photovoltaikanlagen weiterhin die Endverbraucher erreicht, sind seit Mitte September Monteure der Firma LEW Verteilnetz GmbH (LVN) an den Strommasten beschäftigt. Ende Oktober sollen sie damit fertig sein.

Die neuen Leitungen können mehr Strom übertragen

"Die Arbeiten können voraussichtlich zum 16. Oktober abgeschlossen werden", teilt die Pressesprecherin der LVN, Luisa Rauenbusch, mit. Danach seien noch Nacharbeiten nötig, wie zum Beispiel der Rückbau der Baustellenwege. "Diese Arbeiten werden in etwa nochmal eine Woche dauern", so Rauenbusch. Beeinträchtigungen für Bewohner des Gebietes entstanden keine, da die Stromversorgung in der Region während der Maßnahmen über andere Leitungen erfolgt.

Die neuen Leiterseile können, im Gegensatz zu herkömmlichen Leitungen aus Stahl und Aluminium, bei höheren Betriebstemperaturen eingesetzt werden und damit mehr Strom übertragen. Zusätzlich wurden Isolatoren und Abspannklemmen getauscht. Die Kosten belaufen sich auf etwa 1,2 Millionen Euro.

