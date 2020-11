vor 16 Min.

Arbeiter in Gersthofen schießt sich mit der Nagelpistole in die Hand

Bei Reparaturarbeiten an Paletten hat sich am Montag ein 54-jähriger Arbeiter in Gersthofen mit einer Nagelpistole an der Hand verletzt. Der Mann musste in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Der 54-Jährige war gegen 15.35 Uhr nach Auskunft der Polizei damit beschäftigt, mit seiner druckluftbetriebenen Nagelpistole einige Holzpaletten auszubessern. Dabei geriet er plötzlich ins Straucheln und verfing sich in dem Luftschlauch des Arbeitsgeräts. Offenbar gelangte er dadurch unabsichtlich an den Abzug der Luftdruckpistole und schoss sich einen Nagel in das rechte Handgelenk. Der Arbeitsunfall ereignete sich in einer Firma an der Otto-Hahn-Straße. (thia)

