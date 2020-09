09:44 Uhr

Arbeiter in Welden schneidet sich Teil vom Finger ab

Nach einem Betriebsunfall in Welden muss ein 55-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte sich einen Teil seines kleinen Fingers abgeschnitten.

Zu einem Betriebsunfall ist es am Samstag gegen 12 Uhr bei einer Firma in Welden gekommen. Laut Polizei wollte ein 55-jähriger Mitarbeiter Wartungsarbeiten an einem Restholzzerkleinerer durchführen. Dazu wurde die Maschine abgeschaltet. Der Mann drehte deren Antrieb von Hand an.

Dabei kam er mit seiner Hand offenbar zwischen die Antriebsscheibe und den Keilriemen. Dabei wurde die Fingerkuppe des kleinen Fingers seiner linken Hand abgetrennt. Der mann wurde zur Behandlung ins Augsburger Uniklinikum gebracht. (kinp)

