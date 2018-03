vor 43 Min.

Arbeiterwohlfahrt will Stammtischparolen Paroli bieten

Mit einem Training gegen Stammtischparolen hat die Arbeiterwohlfahrt Schwaben Äußerungen, die bis zu rechtsextremer Hetze reichen können, Paroli geboten.

In der Stadtberger Geschäftsstelle und im angrenzenden Haus der Familie ließen kürzlich große Teile der Belegschaft ihre Arbeit vorübergehend ruhen, um den Erläuterungen des Referenten Stefan Siegel zu folgen. Siegel, der wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Pädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenen- und Weiterbildung an der Universität Augsburg ist, sprach drei Empfehlungen aus: nämlich sich in öffentlichen Situationen ganz klar von einer Stammtischparole zu distanzieren. Außerdem könne in ruhiger Gesprächsatmosphäre zum gemeinsamen Denken eingeladen sowie den Ursachen und Wechselwirkungen auf den Grund gegangen werden, um so auch den anderen besser zu verstehen. „Streiten Sie sich mit Andersdenkenden, um deren Engstirnigkeit zu überwinden – aber auch die eigene“, lautete sein Fazit.

Der AWO ging es bei dieser Veranstaltung zudem darum, ein Zeichen zu setzen. „Bei der AWO Schwaben sind Kollegen aus vielen Ländern Europas engagiert tätig. Ohne diese könnten wir unser Netz mit sozialen Diensten und Einrichtungen kaum aufrechterhalten. Auch deshalb hat der Rassismus bei uns und auch anderswo in der Gesellschaft nichts zu suchen“, betont AWO-Schwaben-Chef Heinz Münzenrieder. (AL)